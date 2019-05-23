Ramazan Bayramı Ne Zaman? 2019 Ramazan Bayramı Ve Kurban Bayramı Tarihi Nedir?

Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştıkça Ramazan Bayramı tarihi daha çok merak edilmeye başlanıyor. Yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle çalışanlar, yıllık tatil planlarını Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı üzerinden yapmaya başladılar. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tarihi nedir? 2019 resmi tatiller takvimi ile Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihi detayları haberimizde.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019 Resmi tatiller takvimine göre Ramazan Bayramı başlangıcı 3 Haziran Pazartesi yani arife günü öğleden sonra başlıyor. Fakat Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama ile 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün idari izin olarak sayıldı. Böylece kamu personeli için bayram tatili 31 Mayıs Cuma mesai bitimi ile başlayacak. Aynı şekilde bayram ertesinde gelen 7 Haziran Cuma günü de idari tatil olarak kabul edildi. Böylece kamu personeli için bayram tatili 9 güne çıkmış oldu.

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen açıklamada Ramazan Bayramı tatili: "Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir." şeklinde bildirildi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı