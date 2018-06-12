Ramazan Bayramı'na Doğru

Bursa İHH İnsani Yardım Derneği, Ramazan Bayramı nedeniyle Mardin'in Nusaybin ilçesinde 200 yetime bayramlık elbise ve ayakkabı aldı.

Bursa İHH Başkanı Hüseyin Kaptan ve beraberindekiler, "Bursa'dan Mardin'e Gönül Köprüsü" etkinliği kapsamında Nusaybin ilçesine geldi.

İHH Mardin Şube Başkanı Mehmet Timurağaoğlu, Nusaybin Temsilcisi Abdulhalim Aydın ve gönüllülerle bir araya gelen Kaptan, beraberinde getirdiği giyim eşyalarını 200 yetime dağıttı.

Kaptan, yaptığı açıklamada, askerlik görevi için 28 yıl önce Midyat'a geldiğini belirterek, 28 yıl sonra hayırlı bir iş için ilçeye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaptan, şunları kaydetti:

"Mutluluğumuzu da giydirdiğimiz yavrularımızla beraber yaşadık. Organizasyondan dolayı Mardin ve Nusaybin gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Bu bir kardeşlik köprüsüdür. Bu tür çalışmalar batının doğuyu tanıması için bir fırsat olur inşallah. Bu yavrularımızın bayrama güler yüzle girmelerine bizi vesile kıldığı için ne kadar şükretsek azdır."