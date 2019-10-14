Rahip Brunson'ın duasını alan Trump: Kürtler çekilme eğiliminde

Rahip Brunson'ın duasını alan Trump: Kürtler çekilme eğiliminde

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'de çekilme kararını bir kez daha savunurken "Kürtler çekilme eğilimde" dedi. Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Rahip Brunson'un dua ettiği Trump, 'Washington generallerini' de eleştirdi.

14.10.2019 02:17
Rahip Brunson'ın duasını alan Trump: Kürtler çekilme eğiliminde

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Suriye'de çekilme kararını bir kez daha savunurken "Kürtler çekilme eğilimde" dedi. Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Rahip Brunson'ın dua ettiği Trump, 'Washington generallerini' de eleştirdi.


Washington'da seçmenlerle bir araya gelen Trump, ABD askerlerini Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekme kararını değerlendirdi. Toplantıya Türkiye'de 2 yıl boyunca hapiste kalan Rahip Andrew Brunson da katıldı. ABD'lilere seslenen Trump, askerleri eve getirme kararını anlatırken 'yalnız' kaldığını belirtti ve 'Washington generallerini' eleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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