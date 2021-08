PÜTÜRGE İLÇESİ TEKEDERESİ MAHALLESİNDE ASFALT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

GÜRKAN: 'ÇOK ZOR ŞARTLARDA HİZMET ÜRETİYORUZ'Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ata topraklarında yapılan hizmet ve yatırımları incelemek üzere Pütürge İlçesi Tekederesi Mahallesini ziyaret etti.

GÜRKAN: 'ÇOK ZOR ŞARTLARDA HİZMET ÜRETİYORUZ'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ata topraklarında yapılan hizmet ve yatırımları incelemek üzere Pütürge İlçesi Tekederesi Mahallesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ziyaretine AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüüfenkci, Pütürge İlçe Belediye Başkanı Mikail Sülük, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları eşlik etti.

Tekederesi Mahalle Muhtarı Ekrem Akdağ, Mahallerine yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve ekibine teşekkür ederek gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tekederesi Mahallesinin yol sorununun tamamen çözüldüğünü belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, "Tekederesi Mahallesinde yolları sadece asfaltlamak yetmiyordu çünkü 25 km'lik bir yol ağı olduğundan dolayı yol genişletme, yol bakımına ihtiyacı vardır. Bu konuda biz öncelikle bu yolların bakımını ve genişletme çalışmalarını gerçekleştirdik, stabilize çalışmalarını yaptık. Tekederesi, Solguçlu, Aliçeri, Düdan tarafı olmak üzere bu bölgeler tarihinde ilk defa asfalt görüyor. Bu bölgede dahil olmak üzere Pütürge'de 85 km asfalt çalışması gerçekleştirdik ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalardan sonra buradaki asfalt 150 km'ye ulaşacak, 30 km sıcak asfaltla birlikte buranın asfalt kısmını tamamlayacağız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlere vermiş olduğu destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizler sadece Pütürge'de değil, Pütürge dışında şuanda döküm yaptığımız tüm ilçelerde 80'in üzerinde şantiyeyle Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı olarak Başkanımızın talimatları doğrultusunda hizmetleri yerine getirebilmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bu yıl bizlere ait yolların tamamını asfaltlayarak başkanımızın talimatlarını yerine getiririz" dedi.

İçme suyu ve kanalizasyon çalışmalarına bütün ilçelerde devam ettiklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, "Bütün mahallerimizin gerek içme suyu gerekse kanalizasyonu ile alakalı olarak faaliyetlerimizi hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bizim ilçe geneli olarak Pütürge ilçemizde 2021 yatırım programımızda yer alan projelerimizin 6 tanesini bitirdik, 7 adet projemiz devam ediyor. Yine ihale etmemiz gereken 4 projemiz var. Bu projelerin finansal anlamda toplarsak yaklaşık 20 Milyon TL. Yine ilçe merkezimizin ihtiyacı olan arıtma tesisimizi de ihale ettik ve bu çalışmamızda devam ediyor. Şuan işletmede olan su depolarımızın da 22 tanesinin temizleme işlemlerini başlattık. Yine 37 mahallemizde de kaptaj bakımları, şebeke bakımları ve diğer bakımlarla birlikte çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah sezon sonuna kadar hemşerilerimizin ihtiyacı olan her türlü hizmeti vermiş olacağız" şeklinde konuştu.

Pütürge ilçesine çok büyük yatırımların yapıldığını belirten AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda Uzuntaş Mahallemiz başta olmak üzere Sincik bağlantı yolu ile Tekederesi Mahallemizin yolu genişletilerek asfaltı yapıldı. Bu özverili çalışmalardan dolayı Sayın Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Çok zor şartlarda Pütürge'ye hizmetlerin geldiğini belirten Pütürge İlçe Belediye Başkanı Mikail Sülük, " Bu dönem Türkiye'nin en zor hizmet dönemi, ekonomik kriz, deprem ve hemen ardından pandemi krizi ve devam eden seller ve yangınlarla birlikte devletin imkanları planlanmayan doğal afetlere giderken aynı zamanda dünyada olan ekonomik kriz ile birlikte bugün burada yapılan bütün çalışmaların çok kıymetli olduğunu, bunu düşünmenizi ve bilmenizi özellikle istirham ediyorum. Buraya gelirken 26 kilometre asfalttan geldik. 10 yıl önce hiç kimse hayal bile edemezdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece gündüz demeden çalışıyorlar ve Sayın Başkanımızın nezdinde ekiplere teşekkür ediyorum. Bizim 68 tane mahallemiz ve 325 tane mezramız var ve bu yolların en yakını 5 km. nüfusumuz çok az ve nüfusa göre bizlere gelir geldiği için bu gelirle bu yolları yapma imkanımız yok ama gerekli desteği alıyoruz ve bunlarla birlikte sizlere gerekli hizmeti getiriyoruz. Buralarda hizmet yapmak çok kolay değil, buradaki hizmetler belki maliyetli olabilir ama burada yapmış olduğunuz her hizmet dua olarak sizlere dönüyor. Ben bütün hemşerilerim adına sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

İnsanların doğdukları topraklara karşı sorumluluklarının oluğunu ifade eden Başkan Gürkan ise, "İnsan doğarken bazı sorumlulukları da beraberinde getirir. Bu sorumluluklardan biride doğmuş olduğu topraklara karşı olan görev ve sorumluluklarıdır. İçinde yaşadığımız doğduğumuz bu topraklara karşı insanlara karşı olan sorumluluğumuzun idraki içerisindeyiz. Bu anlamda Allah bizi mahcup etmedi. Göreve geldiğimizde hiçbir vaatte bulunmadık. Benim en büyük projem sosyal entegrasyonu sağlamaktı. İnsanların kaynaştırılması, insanların birbirini sevmesiydi. Hangi düşünceden ve hangi görüşten olursa olsun yeter ki insan olduğunu ve insan paydasında birlikte olmanın daha doğrusu Cenab-ı Allah'ın yarattığı bütün canlıların paydaşı olduğu hazzını yaşamayı gerektiğini en büyük projemdi.

Zaten birlik, beraberlik olduğu zaman Cenab-ı Allah oraya sayısız bereket verir. Pütürge Belediye Başkanı biraz önce ifade ettiler. Deprem hemen akabinde Pandemi krizi yaşandı. Ama buna rağmen şehrimize yapılan hizmetler ve yatırımları göz önüne aldığımızda Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılmakta. Hizmetleri ifade ederken herhangi bir abartma veya siyasi bir rant anlamında değil. Sayın Bakanımızda her zaman yanımızda olmuştur. Tarih tekerrürden ibarettir. Biz Malatya'yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı Anadoluyu Anuyurt yapan destan şehir olarak tarif ediyoruz. İnsanlık Medeniyetinin başladığı yer olduğunu bütün dünya, BM ve UNESCO kabul etti. Arslantepe UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde Türkiye'deki 19. eser olarak tescil edilmiştir. Atalarımızın destanlar yazdığı bu topraklarda bizlerde hizmet destanları yazmakla mükellefiz. Büyükşehir Belediyesi olarak iki yılda 3 bin km asfalt yaptık. Bu cumhuriyet tarihinin rekorudur. Bu rekor Malatya'da kırılmıştır. Vatandaşlarımız hemşehrilerimiz bizi canı gönülden kucaklamışlardır. Bizim için en büyük şeref budur. Bizlere bu onuru ve şerefi yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Çıktığımız bu yoldu durmak yok yolda devam diyoruz. Hep birlikte Pütürge olacağız, hep birlikte Malatya olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Bu hizmetleri yaparken, Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman Malatya'ya desteklerini esirgememiştir" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından her ilçeye hizmet götürüldüğünü belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Tüfenkci, "Ev sahipliği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza, muhtarımıza ve siz değerli Tekederesi Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, güzel bir köyümüze güzel bir yol yaparak buranın daha rahat ve konforlu bir hale gelmesi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir ve bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. Sadece burada değil, bölgelenin tamamın da Büyükşehir Belediyesinin izlerini ve eserlerini görüyoruz. Bu anlamda her bir ilçemize bu hizmetlerin götürüldüğüne şahit oluyoruz. Önemli olan insana hizmet, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi içerisinde insanın olduğu her yere hizmet götürme noktasında başkanımız ve AK Parti olarak bizlerin genel felsefesi olmuştur. Kimseyi ötekileştirmeden, bölge ayrımı yapmadan bütün Malatya'yı kucaklayarak hizmet yapmak zorundayız. Herhangi bir ayrım yapmadan suyunu, kanalizyonunu ve yolunu götürmemiz lazım. Bizim için en önemli husus birlik ve beraberliği, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini sağlamaktır. Her bir canlıyı büyük bir nimet olarak görerek, biz bu hizmeti herkese yaparak, herkese Türkiye vatandaşlığı adı altında toplayarak güçlü bir devlet olmamız lazım.

Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir konuşmasında Malatya parlayan yıldız olacak demişti. Allah'a hamd olsun Malatya parlayan yıldız oldu. Şimdi inşallah dünyada parlayan bir şehir olacak Malatya. Bu yüzden gece gündüz demeden çalışacağız. Pütürge'mizi nasıl inşa ediyorsa, Doğanyol'umuzu nasıl inşa ediyorsa, yollarımızla, alt yapımızla burada ki insanların istihdamı noktasında buralara gelir getirici projelerimizle bizler Pütürge'yi farklı bir Pütürge yapacağız. Bunu zaman içinde geçmişte verdiğimiz sözleri nasıl tutmuşsak, bugünden aynı sözlerin takipçisi olacağız ve hayata geçireceğiz. Başkanıma hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sıcak karşılama ve katılımlarınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ile Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Mert'e plaket takdim edildi.

Kaynak: Habermetre