Putin, Ermenistan'ın Yeni Liderini Ağırlayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Eylül'de Kremlin'de Ermenistan'ın yeni lideri Nikol Paşinyan'ı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Eylül'de Kremlin'de Ermenistan'ın yeni lideri Nikol Paşinyan'ı ağırlayacak. Putin'in basın sekreteri Dmitriy Petkov tarafından doğrulanan programa göre, Ermenistan'da ayaklanmayla Devlet Başkanı Sarkisyan'ı deviren ve iktidarı geçtiğimiz Mayıs ayında devralan Nikol Paşinyan, Kremlin Sarayı'nda Putin ile görüşecek. Edinilen bilgiye göre görüşme, iki ülke arasında en üst düzeydeki görüşme olacak. Paşinyan Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası organizasyonun açılışına Putin'in davetlisi olarak katılmış fakat resmi bir görüşme gerçekleşmemişti. Geçtiğimiz hafta ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan arasında tartışmalı nokta olan Dağlık Karabağ sorununun çözümü ve fikir alışverişinde bulunmak için Soçi'de Putin ile görüşme gerçekleştirmişti. Rus basını, Aliyev'in Putin ile görüşmesinden sonra Ermenistan liderinin Putin'le görüşme programının Putin'in Dağlık Karabağ sorununun çözümü için yeni bir girişimi olarak yorumladı.

(Erhan Altıparmak/İHA)