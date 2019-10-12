PSG, Türkiye'deki 7. akademisini açtı

12.10.2019 20:00

Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübü (PSG), Türkiye'deki 7. akademisini İzmir'de açtı.

Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in altyapısına Türkiye'den oyuncu kazandırmayı hedefleyen futbol akademisi, İzmir Bornova Langırt Spor Merkezi'nde 7. akademiyi hayata geçirdi.

Türkiye'de temelleri 2018 yılında atılan akademinin yeni sezon açılışı sporcuların seromonisi ile başladı.

Açılışa, akademi Türkiye temsilcisi Nihat Uğurlu, genel müdürü Neslihan Kaya ve teknik direktörü Hamza Gezmiş katıldı.

Tören, sporcuların antrenmanların ardından yapılan maçla sona erdi.

İzmir'de açılan akademi ile ilgili açıklamada bulunan Nihat Uğurlu, "Akademinin dünyada 14 binden fazla öğrencisi bulunuyor. Kısa sürede sporcu sayısını 650 bandına taşıdı. 2019 bitmeden 1000 sayılarına ulaşmış olacak. Türk futbolunun altyapısına model oluşturmak ve Paris Saint-Germain altyapısına futbolcu yetiştirmek amacıyla açtığımız akademilerde, 3-18 yaşındaki çocuklara yönelik futbol ve kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamza Gezmiş ise "Bu benzersiz yapının her ilde olması temennimi yine yinelerken, verdiğimiz antrenman metotları ile ülke futbolumuza birçok yıldız futbolcu yetiştireceğiz. Her gittiğimiz ilde potansiyeline inandığımız sporcular görüyoruz. Eğitimcilerimizin eğitimli olması için de çalışıyoruz. Eğitimcilerimizin eğitimi ile hedeflediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA