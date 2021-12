Prof. Dr. Ümit Özlale kimdir? Ümit Özlale kaç yaşında, nereli? Ümit Özlale hayatı ve biyografisi!

Prof. Dr. Ümit Özlale kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile programlarda dikkatleri çeken Ümit Özlale hakkında araştırmalar yapılıyor. Ümit Özlale kimdir? Ümit Özlale kaç yaşında, nereli? Ümit Özlale hayatı ve biyografisi!

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

2006 yılında doçentlik, 2011 yılında da profesörlük derecesini almaya hak kazandıktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Ekonomi ve Uluslarararası Girişimcilik Bölümü başkanı, projeler ve uluslararası işbirliklerinden sorumlu rektör danışmanı, TEPAV'da ise Kamu Politikaları Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Direktörü olarak görev yapmıştır.

Eğitim

Doktora: Boston College, Economics, 2001

Yüksek Lisans: Boston College, Economics, 1998

Lisans: ODTÜ, Economics, 1995

Araştırma

Makaleler (seçilmiş):

• "Oil prices and current account: A structural analysis for the Turkish economy", with Didem Pekkurnaz, Energy Policy 38, 2010, pages 4489-4496.

• "Coordination Between Monetary Policy and Fiscal Policy for an Inflation Targeting Emerging Market", with Zelal Aktaş and Neslihan Kaya, Journal of International, Money and Finance 29, 2010, pages 123-138.

• "Exchange Rate Regimes and Pass-Through: Evidence from the Turkish Economy", with Hakan Kara,Burç Tuger, Hande Tuger and Eray Yücel. Contemporary Economic Policy, 25:2, 2007, pages 206-225.

• "Estimating Output Gap In A Changing Economy", with Hakan Kara, Fethi Öğünç and Çağrı Sarıkaya, Southern Economic Journal, 74:1, 2007, pages 269-289.

• "Employing Extended Kalman Filter In Measuring Output Gap and Potential Output for the Turkish Economy", with Levent Özbek,Journal of Economic Dynamics and Control, 29:9, 2005, pages 1611-1622.

• "Price Stability vs. Output Stability: Tales of Federal Reserve Administrations", Journal of Economic Dynamics and Control, 27:9, 2003, pages 1595-1610.

Kitap Bölümleri ve Raporlar (Seçilmiş):

• "Türkiye'de bütçe harcamaları: Farklı dağılımların ekonomik büyümeye etkisi", Koç Üniversitesi/ TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu Çalışma Raporu, No: 1603, 2016.

• "Kocaeli'de Sanayi Yapısının Teknolojik Dönüşümü ve İthalat Bağımlılığının Azaltılması için Politika Analizi", Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Desteği ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü Çalışma Raporu, Kasım 2015.

• Regional Investment Climate Assessment for Turkey, The World Bank Project, 2016.

• Measuring Structural Budget Balance for the Turkish Economy, TCMB, 2012.

• Analysis of Pharmaceutical Sector as an Industrial and Health Policy, TÜBİTAK, 2016.

Devam eden araştırmalar:

• State and Class Dynamics: Business and Entrepreneurship History of Turkey. Paper prepared for Business History in the Age of Modern Globalization. International Colloquium in Business History, Bocconi University, January 2017.

• Smooth or Sudden? Which specialization pattern does provide more economic growth and export competitiveness? Paper prepared for Encyclopedia of International Economics and Global Trade.

• Investigating (Possible) Asymmetric Effects of Business Ecosystem on Firm Level Productivity Depending on the Technological Intensity of the Firm.

