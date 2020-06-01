Pozitif vakalar ve temaslı kişiler yurtlarda izole ediliyor
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Pozitif vakalar ve temaslı kişiler yurtlarda izole ediliyor

Pozitif vakalar ve temaslı kişiler yurtlarda izole ediliyor Adıyaman'da Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve temaslı kişiler yurda yerleştiriliyor.

01.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:25

Pozitif vakalar ve temaslı kişiler yurtlarda izole ediliyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve temaslı kişiler yurda yerleştiriliyor. Şuana kadar 40'ı aşkın kişinin yurtlara yerleştirilerek, izole edildiği öğrenildi.

Adıyaman'da il merkezinde Ramazan Bayramı sonrasında korona virüs vaka sayısında ki ciddi artışın ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu, Adıyaman'da bazı mahallelerde bulunan ikametler ile Bahçelievler Mahallesinde iki sokağı karantina altına almıştı.

Ramazan Bayramı'nın ardından Adıyaman kent merkezinde 50'nin üzerinde pozitif vaka görüldü. Pozitif vaka görülen ve temaslı kişiler üzerine yapılan filyasyon çalışmalarının ardından alınan yeni bir karar ile test sonucu pozitif çıkan ve temaslı kişiler sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredili Yurtlar Kurumu Yedi Yaman Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Şuana kadar 40'ın üzerinde kişinin yurda yerleştirildiği ve temaslı kişilerin yerleştirilmelerinin süreceği öğrenildi.

Pozitif vakalar ve temaslı kişiler yurtlarda izole ediliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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