Zonguldak Alaplı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni, çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Alaplı Kaymakamı, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı, Milli Eğitim Müdürü ve diğer kamu kurum amirleri katıldı.

Zonguldak Alaplı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen tören; çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Ergün Gündoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, kamu kurum amirleri ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, törende kompozisyon, şiir ve çeşitli sportif okuması ile program sona erdi. - ZONGULDAK