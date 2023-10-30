Tunus Boykot ve Siyonist Yapıyla Normalleşmeye Girişiminin sosyal medya çağrısıyla Halk Meclisi önünde toplanan eylemciler, parlamentoda bugün görüşülmesi beklenen İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasaya ilişkin oturumun ileri bir tarihe tehir edilmesine tepki gösterdi. Filistin ve Tunus bayrağı taşıyan göstericiler, 'Siyonistlerle normalleşmeye hayır', 'İsrail ile normalleşme suç sayılmalı' ve 'Eğer samimiyseniz normalleşme yasasını onaylarsınız' sloganları attı.

Tunus Halk Meclisinde İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasaya ilişkin oturumun ertelenmesi protesto edildi.

Tunus Boykot ve Siyonist Yapıyla Normalleşmeye Girişiminin sosyal medya çağrısıyla Halk Meclisi önünde toplanan eylemciler, parlamentoda bugün görüşülmesi beklenen İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasaya ilişkin oturumun ileri bir tarihe tehir edilmesine tepki gösterdi.

Filistin ve Tunus bayrağı taşıyan göstericiler, "Siyonistlerle normalleşmeye hayır", "İsrail ile normalleşme suç sayılmalı" ve "Eğer samimiyseniz normalleşme yasasını onaylarsınız" sloganları attı.

Tunus Meclisi, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısı için olağanüstü toplanmıştı

Tunus Parlamentosu, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısına göre, normalleşme suçunu işleyenlerin 2 ila 5 yıl hapis, 10 bin ile 100 bin Tunus dinarı (3200-32000 dolar) arasında da para cezasına çarptırılmaları öngören yasanın görüşülmesi için 17 Ekim'de olağanüstü toplanmıştı.

Tunus Halk Meclisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı İbrahim Buderbale'nin çağrısı üzerine, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısının acilen değerlendirilmesi için Meclis Haklar ve Özgürlükler Komitesine gönderme kararı alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Filistin'de yaşanan gelişmelerin ardından yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısında 97 milletvekilinin İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısının acilen değerlendirilmesi için imza attığı" duyurulmuştu.