Trump: 'Putin, beni hayal kırıklığına uğrattı'

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Ukrayna'daki savaşın Putin ile olan ilişkimden dolayı kolay çözüleceğini düşünüyordum fakat Putin beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. İki lider, Londra'nın kuzeybatısında tarihi Chequers malikanesinde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, konuşmasında ABD ile İngiltere'nin sonsuza dek birleşmiş dost ülkeler olduğunu ve daima dost kalacaklarını vurgulayarak, iki ülke arasındaki kalıcı bağlar nedeniyle ABD ile tarihi bir ticaret anlaşması yapan ilk ülkenin de İngiltere olduğunu ifade etti. Starmer'ı "zorlu bir müzakereci" olarak tanımlayan Trump, ABD ve İngiltere'nin aralarındaki güvenlik ittifakını ilk kez ekonomik güvenlik alanına da taşıyacaklarını ve çok yakında bu alanda bir anlaşmayı da sonuçlandıracaklarını açıkladı.

"Kuantum bilişim ve nükleer enerji konusunda güçlerimizi birleştiriyoruz"

ABD Başkanı, iki ülkenin "türünün tek örneği" olan bir Teknoloji Refahı anlaşması da imzaladıklarına dikkat çekerek, "Çünkü, ülkelerimizin bir sonraki büyük teknolojik devrime omuz omuza önderlik etmesini güvence altına almak istiyoruz. Az önce dünyanın en büyük iş liderleriyle görüştük. Bazıları şu anda bu salonda. Kendileriyle iş, ticaret ve teknoloji üzerine harika bir toplantı yaptık. Bu ziyaret, birçok sektörde 350 milyar dolarlık bir anlaşmayı harekete geçirdi. İngiltere'ye en iyi yapay zeka donanım ve yazılımının güvenli ve istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesinde kararlıyız ve bunu yapacağız. Hem de büyük miktarlarda. Ayrıca kuantum bilişim ve nükleer enerji konusunda da güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu, yakın müttefikler için doğal bir ortaklık" şeklinde konuştu.

"ABD'ye 8 aylık dönemde 17 trilyon dolar yatırım geldi"

ABD'nin iş ve yatırım açısından şimdiye kadarki en iyi durumda olduğunu ifade eden Trump, "İstihdam rekor seviyede. En önemlisi, ülkemize 8 aylık dönemde 17 trilyon dolar yatırım geldi. Bu sadece rekor değil. Biden yönetiminin son yılında 250 milyar dolar gelmişti. Dört yıl boyunca 1 trilyon bile olmamıştı. Bizim dönemimizde 17 trilyon dolar geldi" dedi.

"Putin, beni hayal kırıklığına uğrattı"

Konuşmasında ayrıca ABD'nin dünya genelinde savaşların engellenmesinde üstlendiği diplomatik çabalardan bahseden Trump, "Ukrayna'daki savaşın Putin ile olan ilişkimden dolayı kolay çözüleceğini düşünüyordum fakat Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. Beni gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrattı" ifadelerini kullandı.

"Charlie Kirk, ABD Başkanı olabilirdi"

Konuşmasında geçtiğimiz hafta bir suikast sonucu öldürülen Amerikalı ünlü siyaset yorumcusu Charlie Kirk'ü de anan Trump, "Harika bir gençti. İnanılmaz bir geleceği vardı. Bazıları, kendisinin bir gün başkan olabileceğini söylüyordu. Ben de ona, 'Charlie, bence bir gün başkan olma şansın çok yüksek' demiştim. O gençleri çok seviyordu ve sadece gençlerle ilgilenmek istiyordu. Kimsenin onun yaptığı gibi gençlerle bağ kurabildiğini görmemiştim. Gençler de aynı şekilde ona bağlanıyordu. Şimdi tam bir yıkım içindeler. Taziye mesajı gönderen İngilizlere minnettarım" dedi.

"Filistin'i tanıma konusunda Starmer ile farklı görüşlerdeyiz"

Basın toplantısında İsrail'i Gazze'deki saldırılarını durdurmaya ikna edebilecek tek isim olduğu ve bu konuda neler söyleyebileceği yönünde bir soru alan Trump, bu hususta beklediği tek şeyin İsrailli esirlerin tamamının serbest bırakılması olduğunu söyledi. Trump, "Rehinelerin serbest bırakılmasını istiyorum ve sonunda bunun olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Trump, İngiltere'nin Filistin'i tanıma yönündeki kararının neden yanlış olduğunu düşündüğü yönündeki bir soruya ise, "Bu konuda Başbakan Starmer ile bir görüş ayrılığımız var. Aslında bu, nadir görüş ayrılıklarımızdan biri" şeklinde cevap verdi.

"Rus askerleri, Ukraynalı askerlerden daha yüksek bir oranda öldürülüyor"

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ne gibi adımlar atılabileceğine yönelik soru üzerine Trump, "Evet, Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. Kendisi çok sayıda insanın ölümüne neden oluyor ve aslında öldürdüğünden daha fazlasını kaybediyor. Açıkçası, Rus askerleri Ukraynalı askerlerden daha yüksek bir oranda öldürülüyor. Evet, bu beni hayal kırıklığına uğrattı. Ölüm görmekten hoşlanmıyorum. Bu ABD'yi doğrudan etkilemiyor. Tabii bu mesele yüzünden bir üçüncü dünya savaşına girilmediği sürece" dedi.

"Afganistan'daki Bagram üssünü geri almaya çalışıyoruz"

Ukrayna'daki savaşın Putin'in önceki ABD hükümetinin liderliğine saygı göstermediği için çıktığını savunan Trump, "Afganistan'dan tamamen sebepsiz ve korkunç bir fiyasko ile çıktılar. Afganistan'dan çıkacaktık ama bunu güç ve onurla yapacaktık. Ayrıca, Bagram'ı, dünyanın en büyük hava üslerinden birini elimizde tutacaktık. Yaptığımız şey ise, hiçbir karşılık almadan bu üssü onlara vermek oldu. Bu arada Bagram hava üssünü geri almaya çalışıyoruz. Bizden talep ettikleri bir şeyler var ve biz de o üssü geri istiyoruz. Ama üssü istememizin nedenlerinden biri de, bildiğiniz gibi, Çin'in nükleer silahlarını yaptığı yerin bir saat uzağında olması" açıklamasını yaptı.

"TikTok, seçimi kazanmamda çok yardımcı oldu"

Trump Çin merkezli video paylaşım platformu TikTok'a ilişkin görüşmeler konusunda bilgi talep edilen bir soruya cevabında, konuyu netleştirmek için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yarın görüşmeyi planladığını söyledi. TikTok'un algoritmasının değiştirilmesinin söz konusu olup olmadığına da değinen Trump, "TikTok'un muazzam bir değeri var. Bu değeri kaybetmek istemem. Aslında TikTok'u seviyorum. Benim seçim kazanmama da çok yardımcı oldu. TikTok, genç seçmenler arasında fark oluşturan büyük bir etkendi. Seçimi büyük farkla kazanmamızın nedenlerinden biri buydu" ifadelerini kullandı.

"Petrol fiyatları düşerse, Putin'in savaşı sona erdirmekten başka seçeneği kalmayacak"

ABD Başkanı Trump, Rusya'ya yaptırımlar konusunda bir soruya cevabında, "Eğer petrol fiyatları düşerse, Putin'in savaşı sona erdirmekten başka seçeneği kalmayacak. Savaştan çıkmak zorunda kalacak" dedi.

Avrupa ülkelerinin hala Rusya'dan petrol alıyor olmalarına tepki gösteren Trump, "Eğer uğruna mücadele ettiğim insanlar gidip Rusya'dan petrol alıyorlarsa, bu kabul edilemez. Petrol fiyatı düştüğü anda Rusya masaya oturur. Biz fiyatları çok aşağıya çektik. Sondaj yapıyoruz, dünyada herkesten fazla petrol üretiyoruz. Çok şey yapıyoruz. Ama bunu görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Böyle yapamazsınız. Bu, ABD'ye karşı adil bir oyun değil ve buna izin veremeyiz" diye konuştu.

"Atlantik'in iki yakası arasında 250 milyar sterlinlik sermaye akışı gerçekleşecek"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da basın toplantısı öncesinde gerçekleştirilen imza töreniyle ABD Başkanı Trump ile birlikte imza attıkları Teknoloji Refahı anlaşmasından övgüyle söz etti. Starmer, "Az önce iş dünyasının liderleri ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdik. Onlara bir vizyon sunduk. Onlar da yeni anlaşmalar ve yatırımlarla karşılık verdi ve tüm rekorları kırdılar. Atlantik'in iki yakası arasında 250 milyar sterlinlik bir sermaye akışı gerçekleşecek. Bu, İngiltere'de 15 bin kişilik istihdam oluşturma beklenen rekor bir miktar" ifadelerini kullandı. Starmer, ABD ile imzalanan anlaşmanın İngiltere'nin dört bir yanında insanların hayatını değiştireceğini ifade etti.

"Orta Doğu'daki insani felaketi sona erdirmek için birlikte çalışıyoruz"

ABD ve İngiltere askerlerinin birlikte eğitim gördüğünü, birlikte savaştığını, Amerikan ve İngiliz sanayisinin birlikte üretim yaptığını ifade eden Starmer, "Şimdi, savunma harcamalarını artırırken, yeni savunma teknolojilerinde birlikte çalışmanın önündeki engelleri de kaldıracağız. Savunma ve güvenlikte birleşmiş durumdayız. Fakat aynı zamanda barış arayışında da birlikteyiz. Orta Doğu'daki insani felaketi sona erdirmek için birlikte çalışıyoruz. Yardımların ulaşmasını sağlamak, rehineleri kurtarmak ve nihayetinde İsrail ve bölgeyi barış ve güvenlik sağlayabilecek kapsamlı bir plana geri döndürmek için birlikte çalışıyoruz" dedi.

"Barışa ve bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğu konusunda kesinlikle hemfikiriz"

Basın toplantısında İngiltere'nin Filistin devletinin tanınması konusundaki yaklaşımına ilişkin bir soru alan Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları görüşmede Filistin'deki durumu da masaya yatırdıklarını vurgulayarak, "Barışa ve bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğu konusunda kesinlikle hemfikiriz. Gazze'deki durum tahammül edilemez bir halde. Rehineler çok çok uzun süredir tutuluyor ve serbest bırakılmaları şart. Gazze'ye acilen yardım girmesi gerekiyor. Dolayısıyla, Filistin'i tanıma meselesi de yoğun şekilde çalıştığımız barış planı bağlamında görülmeli" dedi.

Starmer, "Filistin'in tanınması, bizi mevcut korkunç durumdan çıkarıp güvenli ve emniyetli bir İsrail'e ve yaşanabilir bir Filistin devletine ulaştıracak genel bir paketin parçasıdır" şeklinde konuştu.

"Bunlar barış isteyen birinin davranışları değil"

Ukrayna'da barış çabalarında da ortak hareket ettiklerini söyleyen Starmer, "Son günlerde Putin, gerçek yüzünü gösterdi. İşgalin başından bu yana en büyük saldırıyı düzenledi. Daha fazla kan döküldü. Daha fazla masum öldürüldü. NATO hava sahasında eşi görülmemiş ihlaller yaşandı. Bunlar, barış isteyen birinin davranışları değil" ifadelerini kullandı.

Starmer, Ukrayna konusunda Rusya'ya daha fazla baskı yapılması gerektiğini belirtti

Basın toplantısında Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ne gibi adımlar atılabileceğine yönelik bir soru üzerine Starmer, Rusya'ya daha fazla baskı yapılması gerektiği yönünde cevap verdi. Starmer, "Putin üzerinde daha fazla baskı oluşturmamız gerekiyor. Başkanın Putin üzerinde baskı oluşturduğu zamanlarda, Putin'in gerçekten hareket etme eğilimi gösterdiğini gördük. Bu baskıyı artırmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. - LONDRA