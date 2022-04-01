Toprak ve beraberindeki heyet Ankara'da görüşmeler yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Sivaslılar Derneği Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Ali Toprak, beraberindeki iş insanları ile Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli Sivaslılar Derneği Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Ali Toprak, Öncü Grup Sahibi İş İnsanı Hasan Şahin, Muhsin Yazıcı, Ahmet Toprak ve Türk Telekom Bolu İl Müdürü Hüseyin Kırkpınar ile birlikte Ankara'da ziyaretler yaptı. Toprak ve beraberindekiler ilk olarak AK Parti Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz ile bir araya geldi. Türkiye gündemine ilişkin güncel konuların görüşüldüğü ziyarette Toprak, AK Parti Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz'a Zonguldak ile ilgili bilgiler verdi. Toprak ve beraberindekilerin daha sonraki durağı MHP Genel Merkezi oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç ve MYK üyesi Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'i ziyaret eden Toprak, kendilerine Zonguldak'ın genel sorunları, yapılması gereken ve atılması gereken adımları anlattı. Toprak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ı Kdz. Ereğli'ye davet etti. - ZONGULDAK