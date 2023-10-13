TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Filistin halkının temel insan haklarının çok yoğun bir şekilde ihlal edildiğini söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Filistin halkının temel insan haklarının çok yoğun bir şekilde ihlal edildiğini söyledi.

Yanık, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile TBMM'deki makamında görüştü.

Türkiye ve Pakistan'ın, Filistin'deki işgali büyük bir endişe ve üzüntüyle takip ettiğini belirten Yanık, özellikle 7 Ekim'de başlayan çatışmalardan hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok açık bir şekilde taraftarı itidale, sükunete ve sivillerin gözetilmesi konusunda dikkatli olmaya çağırdığını anımsattı.

Türkiye'nin en başından beri 1967 sınırları çerçevesinde iki taraflı bir çözümün bulunması gerektiğini savunduğunu anlatan Yanık, "Aslında bu süreçte bunun ne kadar gerekli ve şart olduğunu gördük." dedi.

Filistin topraklarının 1948'den itibaren adım adım işgal edildiğini, bugün artık neredeyse Filistin halkının kalmaması için uğraşıldığını ifade eden Yanık, şöyle devam etti:

"Bu şartların önümüzdeki dönemde çok daha ağır çatışmalara sebep olacağını öngörmek mümkün. Türkiye olarak tarafların bir çözüme ulaşması için baştan itibaren çağrılarımızı yeniliyoruz. Filistin halkının bütün temel insan hakları maalesef çok yoğun bir şekilde ihlal ediliyor. Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem de TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak temel insan haklarının korunması, her iki taraf açısından da sivil kayıpların yaşanmaması, kadın ve çocukların korunması noktasındaki çağrımızı bir kez daha yenilemek istiyoruz. Ancak İsrail'in Filistinlilere yönelik kullandığı tanım ve tabirler maalesef insan haklarını koruma noktasında bir hassasiyetinin olmadığını ortaya koyuyor. Bunu da büyük bir endişeyle takip ediyoruz."

Yanık, Filistin ve Keşmir başta olmak üzere dünyadaki çatışma bölgelerinde insan haklarının açık bir şekilde ihlal edildiğini söyleyerek, uluslararası örgütlerin insan hakları ihlalleri konusunda aldığı kararların arkasında durması gerektiğini vurguladı.

Komisyon Başkanı Yanık, özellikle Avrupa'da son dönemde İslamofobi ve ırkçılığın giderek arttığını, bu konuda da Pakistan ile güçlü bir işbirliği geliştirebileceklerini ifade etti.

"Uluslararası platformlarda söylenmesi gereken her şeyi söylediniz"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd de Türkiye ve Pakistan'ın "bir ruh iki kalp" gibi olduğunu dile getirdi.

İki ülkenin yaşadığı büyük afetlerde birbirine destek olduklarını hatırlatan Cüneyd, 2010 yılında Pakistan'da yaşanan sel felaketlerinde, Türkiye'den henüz destek istemeden Pakistan'ın yardımına koştuğunu kaydetti.

Cüneyd, Türkiye'de yaşanan 6 Şubat'taki depremlerin ardından 55 bin çadır yardımında bulunduklarını, Pakistan Başbakanının da deprem bölgesini ziyaret ettiğini anlattı.

Cüneyd, Türkiye'nin, İsrail-Filistin çatışmasındaki duruşunu desteklediklerini belirterek, "Siz zaten Türkiye olarak uluslararası platformlarda söylenmesi gereken her şeyi söylediniz. Pakistan olarak sizin tutumunuza tamamen katılıyoruz." diye konuştu.