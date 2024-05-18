Fury Usyk maçı nasıl izlenir? Tyson Fury Usyk maçı Türkiye yayını var mı?

Fury Usyk Ağır Sıklet maçını canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Fury Usyk maçı nasıl izlenir? Tyson Fury Usyk maçı Türkiye yayını var mı?

FURY USYK MAÇI NE ZAMAN?

T.Fury – O.Usyk, Ağır Sıklet maçı, 19-05-2024 Pazar günü yapılacak.

Fury Usyk maçı başlama saati 01:00

Mücadele 18 Mayıs günü Kingdom Arena'da yapılacak.

Riyadh Season'a ait olan mücadeleler 03.00'e kadar devam ederken Türkiye'de herhangi bir kanal yayınlamayacak.

T.Fury ile O.Usyk maçı CBC Sport ve DAZN, kanalından yayınlanacak.