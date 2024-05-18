19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Pazar günü kutlanacak. Bu nedenle her resmi tatilde olduğu bu gibi bu bayramda da detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Pazar İETT, metro, metrobüs, marmaray, trmavay, vapur bedava mı merak edenler için hemen söyleyelim ki İBB açıklamasında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz. Otobüs ve Metrobüs Seferleri Pazar günü tarifesi ile çalışacaktır. Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir" denildi.

19 MAYIS'TA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Otobüs ve Metrobüs Seferleri Pazar günü tarifesi ile çalışacaktır.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.