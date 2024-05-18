Üye Girişi
Haberler

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs'a kısa bir süre kala bu özel gün ile ilgili araştırmaları hızlandırdı. Her yıl büyük coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi sosyal hayata araştırmalar yapıldı yapıldı. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Pazar günü kutlanacak. Bu nedenle her resmi tatilde olduğu bu gibi bu bayramda da detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Pazar İETT, metro, metrobüs, marmaray, trmavay, vapur bedava mı merak edenler için hemen söyleyelim ki İBB açıklamasında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz. Otobüs ve Metrobüs Seferleri Pazar günü tarifesi ile çalışacaktır. Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir" denildi.

19 MAYIS'TA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Otobüs ve Metrobüs Seferleri Pazar günü tarifesi ile çalışacaktır.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

19 Mayıs Gençlik Spor Gündem Yaşam Haberler

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

 Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

 ABD'li ünlü şarkıcı Puff Diddy'den sevgilisine şiddet! Otel koridorunda tekme tokat dövdü

ABD'li ünlü şarkıcı Puff Diddy'den sevgilisine şiddet! Otel koridorunda tekme tokat dövdü

Bakmadan Geçme

19 Mayıs Mesajları ve Sözleri! İşte En Güzel 19 Mayıs Şiirleri 19 Mayıs 1919'da ne oldu, 19 Mayıs anlamı ne? 19 Mayıs İZMİR yol koşusu ne zaman nerede yapılacak, şartları ne, yol kaç km (MARATON İZMİR)? 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Fury Usyk maçı nasıl izlenir? Tyson Fury Usyk maçı Türkiye yayını var mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! #128167 Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz nereden izlenir? Canlı maç izleme linki #9917 #128250 CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Mayıs günün maçları nereden izlenir? #9917 #128250 Son Kale Hacıbey filmi oyuncuları kim? Son Kale Hacıbey filmi konusu ne? Son Kale Hacıbey ne zaman, nerede çekildi? #128250 Kırımlı filmi oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu ne? Kırımlı ne zaman, nerede çekildi? #128250 Allah Yazdıysa Bozsun filmi oyuncuları kim? Allah Yazdıysa Bozsun filmi konusu ne? Allah Yazdıysa Bozsun ne zaman, nerede çekildi? #128250 Dominik Cumhuriyeti bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342 Güney Kore bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? Bulgaristan bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342 Dallas Mavericks OKC Thunder NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! #127936
Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title