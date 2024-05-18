19 Mayıs İZMİR yol koşusu ne zaman nerede yapılacak, şartları ne, yol kaç km (MARATON İZMİR)?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Pazar günü kutlanacak. Bu nedenle her resmi tatilde olduğu bu gibi bu bayramda da detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, 19 Mayıs yol koşusu ne zaman nerede yapılacak, şartları ne?

19 MAYIS YOL KOŞUSU NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?





Açıklama:

ödülü verilen tek yol yarışı olma unvanına sahiptir. Yarışmaya 16-34 yaş arasında olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 99 ile başlayan kimlik numarasına sahip sporcular kayıt yaptırabilecektir.

Katılım gösteren sporcularımız;

16-34 Yaş kategorilerinde; kupa + para ödülü

almaya hak kazanacaklardır.

Onbirinci19 Mayıs Yol Koşusu yarışı 18 Mayıs 2024 tarihinde saat 08.00'de, İzmir'de düzenlenecektir.

10km'lik yarış Cumhuriyet Bulvarı Türk Telekom Binası kapalı otopark önünden başlayarak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Sadıkbey Tramvay durağından dönülerek Cumhuriyet Bulvarı Türk Telekom binası kapalı otopark önünde ki noktasında sona erecektir.

GENEL KONULAR:

1. Yarışma Türkiye Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak yapılacaktır.

2. Yarışta Türkiye Atletizm Federasyonu'nun önermiş olduğu Covid-19 önlemleri yönetmeliği uygulanacaktır.

3. Yarışma kulüp lisanslı, ferdi lisanslı, ve lisans koşulu aranmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve 99 ile başlayan kimlik numarasına sahip yabancı sporculara açık olacaktır.

4. Yarışma sırasında sporcuların yanında hiçbir özel aracın seyrine izin verilmeyecektir. Parkurda sadece görevli araçlar seyredebilecektir.

5. Yarışma ile ilgili gerekli sağlık, güvenlik, ulaşım, yarışma parkurunun hazırlanması ve göğüs numaralarının temini, çip sistemi kurulumu yarışmayı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

6. Yüklenici firma yarışmanın bitiminde yarışma sonuçlarını yazılı ve diske kayıtlı olarak hakem çizelgeleri ile birlikte teknik delegeye teslim edecektir. İl Temsilciliği resmî sonuçları onaylayarak organizasyon komitesine teslim edecektir.

7. Tüm organizasyon İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ait olup teknik konular Türkiye Atletizm Federasyonu ve İzmir Atletizm İl Temsilciliği denetimindedir.

8. Ödül töreni 09:45'de etkinlik alanında başlayacaktır.

9. Müsabakaya katılan ve dereceye giren sporcular ödül törenine katılmak zorundadır. Ödül törenine katılmayan sporcular her türlü ödül, ödeme ve kupa hallından feragat etmiş sayıılacak olup, bir sonra ki sene yarışmaya katılma hakkını da elde edemezler.

10.Göğüs numaraları, çipler ve koşu tişörtleri 16-17 Mayıs 2024 Perşembeve cumagünü 13:30 - 21:30 saatleri arasında, Kültürpark – Celal Atik Spor Salonu (Seyirci Girişi) içerisinde dağıtılmaya başlanacaktır. Yarışma günü göğüs numarası ve koşu kit dağıtımı yapılmayacaktır. Kayıt yaptıran sporcuların 2024 yılı itibari ile Türkiye Atletizm federasyonu tarafından belirtilen Sporcu Taahütname imzalama kuralına göregöğüs numaralarını almaya BİZZAT KENDİLERİNİN gelmeleri gerekmektedir.Toplu numara dağıtımı yapılmayacak olup konulara ilişkin organizasyon yetkililerine ısrar edilmemelidir.

11. Yarışmaya lisansı 2024 vizeli olanlar, eğer vizesi yoksa sağlık raporu olanlar, sağlık raporu da yoksa taahhütname imzalayan sporcular kayıt yaptırabilir.

12.Yarışmaya katılan sporcular kayıt sayfasında bulunan aşağıdaki beyanı okumuş ve kabul etmiş sayılacaklardır.

Yukarıda yazısı olan ben, kendi adıma ve varislerim, yöneticilerim, şahsi ve hukuki temsilcilerim adına, 2024 yılı "19 Mayıs Yol Koşusu" öncesi ve sonrasında, aktiviteler esnasında başıma gelebilecek herhangi bir sakatlık, hasar ve ölüm durumlarında organizatörlerin, organizasyonda görevli kişilerin, organizasyon temsilcilerinin sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu; bu koşuya katılma için tıbbi bakımdan hiçbir engelimin olmadığını, bu koşu için fiziksel olarak yeterli olduğumu kabul ediyor ve ayrıca şahsıma ait 2024 yılı "19 Mayıs Yol Koşusu" nda çekilmiş her türlü fotoğraf ve film kaydının, reklam dahil tüm yasal amaçlı kullanımlarına izin veriyorum. Organizasyona katılmak için kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple organizasyona katılmadığım takdirde bu kayıtta elde ettiğim haklarımı talep etmeyeceğimi beyan ediyorum.

13. 19 Mayıs Yol Koşusu etkinliği esnasında mesuliyet tamamen katılımcılara aittir. Katılımcılar kit dağıtımı esnasında muvafakatname ve atletizm federasyonu tarafından düzenlenen Covid-19 önlem taahhütnamesini dolduracaklardır.

14. Koşuya yalnızca 16-34 yaş sporcular katılım sağlayabilmektedir. 2024 yılı itibari ile Türkiye Atletizm federasyonu tarafından belirtilen Sporcu Taahütname imzalama kuralına göre,19 Mayıs Yol Koşusu etkinliğine kayıt yaptıran 16 - 34 yaş grubu arasında olan sporcuların, 18 yaş altında olanları yarış kitlerini velileriyle birlikte gelerek Veli Muvafakatnamesi imzalayıp almaları gerekmektedir. Velileriyle birlikte gelmeyen sporculara yarış kiti verilmeyecektir.Konuya ilişkin organizasyon yetkililerine ısrar edilmemelidir.

15. 16-18 yaş kategorisinde ödül almaya hak kazanan sporcuların(reşit olmayan katılımcılar için) para ödülleri, veli muvaffaknamesinde ibraz edilen yasal veli/ vasisinin adına ait iban numarasına yatırılacaktır.

TOPLANMA YERİ:

1. Yarışmacılar çıkış noktası olan Cumhuriyet Meydanı'nda yarışma öncesi toplanacaklardır.

2. Alan dışına çıkış belli bir saatten sonra izin verilmeyecektir ve ısınma egzersizine geçilecektir.

DİSKALİFİYE:

Göğüs numarası başkalarına devredilemez. Yarış güzergahından çıkılması, güzergahın değiştirilmesi, göğüs numarasının göğüs hizasında takılmaması ve göğüs numarasının başkalarına devredilmesi ya da göğüs numarasına tanımlı çipin başka kişilere verilmesi diskalifiye olmasına sebep olur. Parkur üzerinde bulunan kontrol noktalarından geçmeyen sporcular diskalifiye edilir. Parkurun belli noktalarında yarışma anı kameralarla izlenecektir.

KİŞİSEL EŞYALAR:

Katılımcıların para, saat ve diğer değerli eşyalarını yanlarında getirmemeleri önerilir. Kaybolan değerli eşyalardan organizasyon komitesi sorumlu değildir. Organizasyon komitesi, tüm katılımcıları kayıt formunda yer alan beyanı okumuş ve kabul etmiş sayar.

18 Mayıs 2024 tarihinde Cumhuriyet Meydanı'nda 07:00 itibari ile "Emanet Eşya" bölümü yer alacaktır.

KAYITLAR:

Koşu etkinliğine katılacak tüm sporcular kayıtlarını 03 Mayıs 2024 tarihinden başlayarak 12.05.2024 günü saat 23:59'a kadar, www.maratonizmir.org adresinden online olarak yapacaklardır.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı adına düzenlenen etkinliğinde, 19 Mayıs Yol Koşusu için kota '1000' kişi olarak belirlenmiştir.

Belirlenen kotalar dolduğunda kayıt otomatik olarak kapanacaktır.

İRTİBAT:

0232-293 30 90

TEKNİK KONULAR:

1. Yarışma 10km koşulacak olup tüm yarışmacılar kayıt oldukları koşu kategorisine göre koşacaktır.

2. Yarışma süresi 10k'lik yarış süresi 1.5 saat (90 dakika) olacaktır. Bu sürenin üzerine çıkan sporcuların görevli araçlarla parkuru terk etmeleri (otobüse binmeleri) sağlanacaktır. Bu sürelerden sonra yarışı bitiren, parkurda koşan sporcuların dereceleri dikkate alınmayacak, bu sporcular sıralamada yer almayacaktır. Bu sürelerden sonra yetkililerin uyarılarını dikkate almayarak otobüse binmeyen sporcuların tüm sorumluluğu kendilerine aittir. Herhangi bir kaza ve olumsuz durumdan organizasyon komitesi sorumlu değildir.

SU İSTASYONLARI:

10km'lik yarışın Su istasyonları: 2,5km, 5 km, 7,5km ve bitiş alanında su istasyonları olacaktır.

YAŞ KATEGORİLERİ:

1. Erkek 16-18 Yaş -Kadın 16-18 Yaş

2. Erkek 19-21 Yaş -Kadın 19-21 Yaş

3. Erkek 22-24 Yaş -Kadın 22-24 Yaş

4. Erkek 25-27 Yaş- Kadın 25-27 Yaş

5. Erkek 28-30 Yaş -Kadın 28-30 Yaş

6. Erkek 31-34 Yaş -Kadın 31-34 Yaş

MALİ KONULAR:

1. Yarışmada dereceye giren sporcuların ödülleri Maratonİzmir üyeliklerinde ibraz ettikleri Banka IBAN numaralarına yatırılacaktır.

2. 16-18 yaş kategorisinde ödül almaya hak kazanan sporcuların(reşit olmayan katılımcılar için) para ödülleri, veli muvaffaknamesinde ibraz edilen yasal veli/ vasisinin adına ait iban numarasına yatırılacaktır.

3. Yarışmaya katılacak yabancı sporcuların( 99 ile başlayan kimlik numarasına sahip olan) kendilerine ait yurt içinde açılmış bir hesabı bulunmak zorundadır.

4. Yarışmaya katılacak sporcu sigorta bedeli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yatırılacaktır.

5. Yarışmaya katılan ve yarışmayı tamamlayan tüm sporculara yarış bitiminde anı madalyası verilecektir.

6. Tüm kategorilerde ilk üçe giren sporculara kupa ve para ödülü verilecektir.

SAĞLIK

1. Başlangıç ve Bitiş noktasında sağlık görevlileri ile ambulans hizmet verecek olup, ayrıca parkur üzerinde 2 adet ambulans ve sağlık personeli görevli olacaktır.

2. Kapsamlı müdahale gerektiren durumlarda sporcu ambulans ile en yakın devlet hastanesine sevk edilecektir.

3. Yarışma boyunca 112 ile iletişimde ortak hareket edilecektir. Eşrefpaşa Hastanesi görevlileri ve AKS ekibi sahada yer alacaktır.