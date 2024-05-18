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Son Kale Hacıbey filmi oyuncuları kim? Son Kale Hacıbey filmi konusu ne? Son Kale Hacıbey ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Son Kale Hacıbey filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Son Kale Hacıbey konusu, özeti ve Son Kale Hacıbey oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Son Kale Hacıbey filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Son Kale Hacıbey filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Kale Hacıbey filmini izleyecek olanların merak ettiği Son Kale Hacıbey konusu nedir, Son Kale Hacıbey oyuncuları kimler ve Son Kale Hacıbey özeti gibi konuları inceliyoruz.

SON KALE HACIBEY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 15 Ekim 2020 (Ukrayna)

18.yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu Kuzey Karadeniz Sahili için Rusya ile savaşmaktadır. Hacıbey son kale olarak ayakta durmaktadır. Savaşın gidişatını değiştirecek nitelikte bir mesaj Andrey ile birlikte kale komutanı Ahmet Paşa'ya gönderilir. Ahmet Paşa Sultan'ın güvendiği bir paşadır, mektubu deniz yoluyla Sultan'a iletme planları kurarken, Hacıbey ele geçilir. Bu olay sırasında yaralanan Ahmet Paşa zindana atılır. Bu saldırıdan sadece Paşan'nın Fatma adındaki kızı kurtulur. Fatma ne pahasına olursa olsun bu mesajı Sultan'a göndermenin bir yolunu bulacaktır.


SON KALE HACIBEY FİLMİOYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Konstantin Konovalov

Oyuncular: Yurdaer Okur, Deren Talu, Aleksandr Polovets

Türü: Macera, Tarih

Yapım Yılı: 2020 / Türkiye

Osman Demir
Osman Demir
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