Üye Girişi
Haberler

Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alt yapılarında yetişen Arda Güler'in İspanya'da harikalar yaratması üzerine değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, "Siz neden adeta senet kırdırır gibi sözleşmeden doğan haklarınızdan vazgeçtiniz? Bakın Arda oynadıkça Fenerbahçe kazanıyor. Arda seviniyor, Fenerbahçe seviniyor, biz ise kederleniyoruz. Arda gülerken biz neden kederliyiz?" ifadelerini kullandı.

Zor günler geçiren Gençlerbirliği'nde Niyazi Akdaş'ın istifa etmesinin ardından mart ayında yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Osman Sungur, Real Madrid forması giyen Arda Güler'in haklarının Fenerbahçe'ye devri, Gençlerbirliği'nin son durumu ve kırmızı-siyahlı kulübün hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ARDA GÜLERKEN BİZ NEDEN KEDERLİYİZ"

Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'in ligde oynadığı son maçlarda ilk 11'de görev verdiği Arda Güler'i Gençlerbirliği'nin, bir kez olsun A Takım forması giymeden İstanbul'a gönderdiğine dikkati çeken Osman Sungur, "Hadi sizden öncekiler yanlış yaptı, Arda Güler'i bir kez olsun A Takım forması giymeden İstanbul'a gönderdi. Siz neden adeta senet kırdırır gibi sözleşmeden doğan haklarınızdan vazgeçtiniz? Bakın Arda oynadıkça Fenerbahçe kazanıyor. Arda seviniyor, Fenerbahçe seviniyor, biz ise kederleniyoruz. Arda gülerken biz neden kederliyiz? 'Keşke' diyoruz şöyle olsaydı, böyle olsaydı, hem de kaç keşke var." diye konuştu.

"ÖNCELİK HER ZAMAN ALT YAPIDIR"

Gençlerbirliği altyapısını en kısa sürede eski günlerine taşımanın "görevleri" olduğunu vurgulayan Sungur, "Ama söylediğim gibi Beştepe'de görev alan her teknik adam bunu bilmeli. Efendim işte çok gençler, yeterli değiller, biraz daha yetişmesi lazım, takımın iddiası, benim kariyerim... Hayır Gençlerbirliği'nde öncelik her zaman altyapıdır her zaman Gençlerbirliği'nin kimliğidir." ifadelerini kullandı.

"30 SANİYEDE..."

Kırmızı-siyahlı camianın karşısına play-off'a kalmış bir takımın başkanı olarak çıkamamanın üzüntüsünü yaşadığını aktaran Sungur, Tuzlaspor karşılaşmasının uzatma dakikalarında yedikleri gol sonucunda hedefe ulaşamadıklarını hatırlatarak "Ancak futbol 30 saniyede dünyaları da kazanabileceğiniz yahut her şeyden de olabileceğiniz bir yarış." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Gençlerbirliği Arda Güler Fenerbahçe İspanya Sözler Futbol Spor Haberler

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

 ABD'li ünlü şarkıcı Puff Diddy'den sevgilisine şiddet! Otel koridorunda tekme tokat dövdü

ABD'li ünlü şarkıcı Puff Diddy'den sevgilisine şiddet! Otel koridorunda tekme tokat dövdü

 Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

Bakmadan Geçme

19 Mayıs Mesajları ve Sözleri! İşte En Güzel 19 Mayıs Şiirleri 19 Mayıs 1919'da ne oldu, 19 Mayıs anlamı ne? 19 Mayıs İZMİR yol koşusu ne zaman nerede yapılacak, şartları ne, yol kaç km (MARATON İZMİR)? 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Fury Usyk maçı nasıl izlenir? Tyson Fury Usyk maçı Türkiye yayını var mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! #128167 Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz nereden izlenir? Canlı maç izleme linki #9917 #128250 CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Mayıs günün maçları nereden izlenir? #9917 #128250 Son Kale Hacıbey filmi oyuncuları kim? Son Kale Hacıbey filmi konusu ne? Son Kale Hacıbey ne zaman, nerede çekildi? #128250 Kırımlı filmi oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu ne? Kırımlı ne zaman, nerede çekildi? #128250 Allah Yazdıysa Bozsun filmi oyuncuları kim? Allah Yazdıysa Bozsun filmi konusu ne? Allah Yazdıysa Bozsun ne zaman, nerede çekildi? #128250 Dominik Cumhuriyeti bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342 Güney Kore bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? Bulgaristan bayan voleybol milli takım kadrosu ve İnstagram hesapları ne 2024? #129342 Dallas Mavericks OKC Thunder NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! #127936
Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi

Hakimlerin başörtüsünü gören avukat reddi hakim istedi! Uyuşturucu davası ertelendi
500

Yorumlar (3)

murtaza candurak:

siz kulübü yönetemiyorsanız bu çocuğun suçu ne

8
0
yanıtYanıtla
Emir Emir:

BEŞ MİLYON AVROYA HAKLARINI SATTINIZ SANKİ BEDAVA VERMİŞSİNİZ GİBİ ALGI YAPMAYIN.KULÜBÜ YÖNETEMEYİN,SUÇU BAŞKASINDA ARAYIN, İLHAN CAVCAV ZAMANINDA BORÇSUZ,PARASI OLAN KULÜPTÜNÜZ.YÜRÜ GİT.

1
0
yanıtYanıtla
mertcee27:

Siz bu yöneticilik anlayışınızla daha çok keder ve gözyaşı içerisinde olursunuz. Bir adım ilerisini göremiyor sunuz. Nice gençler yetenekler sayenizde yok oluyor. Yabancı almaya devam. Üzme kendini.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title