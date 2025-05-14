TBMM Genel Kurulu'nda Altyapı ve Tarım Sorunları Gündeme Geldi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, ilin altyapı sorunlarının çözülemediğini belirtti. Belediyelere yapılan görevlendirmeye tepki gösteren Dindar, bu uygulamalara bir an önce son verilmesini istedi.

Dindar, mevcut havaalanının ihtiyacı karşılayamadığını iddia etti.

Şehirde sağlık sisteminde de sorunlar olduğunu aktaran Dindar, "Vatandaşlar randevu bulamıyor ve 'artık yeter' diyor." ifadesini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı. Türkiye'nin tarım konusunda artık kendine yeten bir ülke olmadığını söyleyen Ağbaba, "Bunun sebebi de yönetimdir." diye konuştu.

Malatya'nın 13 Nisan'daki zirai don olayından en çok etkilenen illerin başında geldiğini belirten Ağbaba, "Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Malatya, 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadı şimdi de 2. felaketi yaşadı. İnsanlar büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. 30 günü aşkın süre geçti insanlar hala bekliyor. Sadece bu yılın ürünü yanmadı, önümüzdeki yılın ürünü de yandı. Devletin dönüm başına 10 bin lira masrafı vermesi gerekiyor." dedi.

Ak Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, şehre yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

AK Parti hükümetleri döneminde Van'a özel ve kamu olmak üzere 552 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını anlatan Türkmenoğlu, "Bu sadece yatırım değildir. Türkiye'deki her bir ilde olduğu gibi sessiz bir yatırım devrimidir." değerlendirmesinde bulundu.

PKK terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararını değerlendiren Türkmenoğlu, "Bugün kazanan siyaset, demokrasi ve millet iradesidir. Bu topraklar hepimizindir. Hiçbir tuzak, hiçbir senaryo bu kardeşliğimizi bozamayacaktır. Artık bir dönem başlamıştır. Güçlü, 'Terörsüz Türkiye' dönemi başlamıştır." sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Genel Kurul açılmadan önce partisinin sıralarına Türk bayrağı koydu.