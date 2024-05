AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını ifade ettiler

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, " İspanya, Norveç ve İrlanda, 1967 sınırlarında Filistin Devleti'nin varlığını, bağımsızlığını tanıyacaklarını ifade ettiler. Dünya için son derece önemli bir gelişme." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, eylemlerinin bininci haftasının gerçekleşeceği 25 Mayıs'ta Cumartesi Anneleri'nin anmalarını yapabileceği bir ortam hazırlanması çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın özellikle organize suç örgütleriyle mücadelesini önemsediklerini dile getiren Kaya, "11 aylık süre içerisinde organize suç örgütleriyle ilgili toplam 1281 operasyon yapılmış. Bu mafya çetelerinin el konulan malvarlığı 92 milyar. Hükümet tasarruf tedbirleri açıklayarak 100 milyar tasarruf etmek isterken, bu ülkenin 92 milyar liralık malvarlığı haksız bir şekilde mafyanın eline geçiyor." ifadelerini kullandı.

"Emniyet içerisinde sanki mafya ile mücadele eden görevlilerinin tasfiye edildiğine dair bir intiba oluştuğunu" savunan Kaya, "Bu intiba, mafyayla mücadelede ciddi manada sıkıntı oluşturacak bir durumdur; derhal izale edilmesi gerekiyor." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca yerel basına reklam verilmesinin durdurulacağını ve gazete alımı yapılmayacağını belirterek, "Birçok israf kalemi varken, yerel basına biçilen bu ölüm fermanı maddenin gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Anlaşılan o ki itibardan tasarruf edemeyenler, yerel basın üzerinden demokrasiden tasarruf etme yoluna gitmişler." diye konuştu.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davaya değinen Kavuncu, "Suç örgütü lideri mahkemede hakime 'Bir tanem' diye hitap ediyor. Laçkalığın, ciddiyetsizliğin en büyük göstergesi. Böylesine bir yargılama sürecinde siz nasıl bir sağlıklı sonuç bekleyebilirsiniz?" ifadesini kullandı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davayı anımsatan Kavuncu, "İki dava çok büyük benzerlikler gösteriyor; birilerinin korunduğunu ve kayrıldığını hissediyor, görüyoruz." şeklinde konuştu.

Kavuncu, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin de, "(Etki ajanlığı) gibi ne olduğu belirsiz, hepimizi endişelendiren gri bir alan var. Bunun da netliğe kavuşması gerekiyor." dedi.

"Filistin'in tanınması uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, son günlerde Filistin lehine olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen Filistin'deki katliamların durmaksızın devam ettiğini dile getirdi. Kılıç, " İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Filistin'in tanınması uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Filistin meselesindeki siyasetinin, hem tarihin doğru tarafında hem de insanlık değerlerinin yanında duran anlayışta olduğunu ifade eden Kılıç, "Daha fazla sayıda ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı var gücümüzle sürdürmemiz gerekmektedir." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Diyarbakır'da gerçekleştirdikleri tüm eylemlere polis müdahalesi yapıldığını belirterek, Kobani bahanesiyle çıkan olaylara ilişkin davada verilen kararı protesto etmek amacıyla bugün yaptıkları eyleme de müdahale edildiğini söyledi.

"Yüzde 25 sınır kaldırılacaksa önlem alınmalı"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kira artışlarına yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağını yönünde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasının olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bugün de sanki bu tablonun sorumlusu değillermiş gibi, sanki hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi, sanki emeklileri ayda 10 bin lira açlık sınırına mahkum etmemişler gibi, sanki işçileri 17 bin lira, hem de yıl içerisinde hiçbir zam vermedikleri asgari ücrete mahkum etmemişler gibi bir anda hiçbir önlem almadan kirada yüzde 25 sınırını kaldırıyorlar. Sonuçta yine kiracılarla ev sahipleri arasında olağanüstü çekişmeler olacak ve bunun mağduru yine evsiz, yoksul vatandaşlarımız olacak. Hükümeti, Sayın Şimşek'i böylesine sorumsuz bir tutum almaktan vazgeçmeye davet ediyoruz ve bu yüzde 25 sınır kaldırılacaksa mutlaka evsizler bakımından, kiracılar bakımından önlem alınması gerektiğini söylüyoruz."

Kamuda tasarruftan yana olduklarını belirten Emir, "Türkiye'de bir savurganlık var ama tasarrufun tepeden başlayıp aşağıya, her yere yayılmasını da bekleriz. Eğer tasarrufta samimiyse, iktidarın yapması gereken, Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi var, bunu biz de takip edelim, bunu kamuoyunun denetimine açın; basının, medyanın, muhalefetin, partilerin denetimine açın, herkes görsün kim ne kadar tasarruf yapmış, bakalım." ifadelerini kullandı.

Emir, Sinan Ateş cinayeti üzerindeki sis perdesinin aydınlanmasını istediklerini belirterek, "Biz bunu 84 milyon için istiyoruz, Türkiyemiz için, hukuk devleti adına istiyoruz, insanlarımızın can ve mal güvenliği adına istiyoruz, MHP camiasının da töhmet altında kalmaması adına istiyoruz." dedi.

"Yaşananlardan sonra Filistin'e huzur gelecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Genel Kurul'da her gün günlük gazete çıkarıyor gibi hissettiğini belirtti. Çok farklı konuların gündeme getirildiğini söyleyen Zengin, cevap verilmek istense şartların müsait olmayacağını ifade etti. Sadece Filistin ile ilgili bir konuyu gündeme getireceğini vurgulayan Zengin, "7 Ekim'den sonra yaşanan tüm hadiselerde, umulmadık bir şekilde, İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i 1967 sınırlarında Filistin Devleti'nin varlığını, bağımsızlığını tanıyacaklarını ifade ettiler. Son derece önemli bir gelişme dünya için. Başka ülkeler de var. Dünya kamuoyunda özellikle gençler arasında son 50 yılda olmadığı kadar yükselen sivil bir hareket söz konusu. Bu hareketi İsrail'de de görenler var." dedi.

Zengin, İsrail'de çok bilinen tarihçi, yazar ve akademisyen Yuval Noah Harari'nin, Gazze ile birlikte İsrail'in uluslararası itibarının yerle bir olduğunu ve artık eski dostlarını yanında tutamadığı yönünde bir makale yayımladığını belirterek, "Bu meselenin sadece dünyada değil İsrail'in içinde de tartışıldığını görmek oldukça önemli. Ben inanıyorum bütün bu yaşananlardan sonra Filistin'e bir huzur gelecek. Filistin özgürlüğüne kavuşacak." ifadelerini kullandı.

"MHP'yi töhmet altında bırakamazsınız"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, CHP Grup Başkanvekili Emir'in, Sinan Ateş davasında MHP'yi töhmet altında bırakan bazı ifadeler kullandığını söyledi. Kılıç, şunları kaydetti:

"Sinan Ateş davasında iddialarla MHP'yi töhmet altında bırakamazsınız. Partimizi töhmet altında bırakacak her türlü iddiayı reddediyoruz. Hukuki süreç devam etmektedir. Eğer bu konuyla ilgili elinizde bilgi ve belge varsa, bunları yargıyla ve kamuoyuyla paylaşmanız gerekmektedir. Elinizde bilgi belge varsa bunları bir an önce hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin hakiminin, yargıcının önüne getirilmesini sizlere öneriyoruz. MHP, her zaman kendisini savunacak güçte bir parti olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Gazi Meclisimizde bu iddialarla MHP'yi töhmet altında bırakamazsınız."