TBMM'de Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi Görüşmeleri Başladı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı.

Komisyonun ilk toplantısında Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin ele alınacağını belirten Bilgin, ayrıca gündeme gelecek her konuyu komisyonda şekillendirme ve sonuçlandırmanın görevleri olduğunu söyledi.

Milletvekili olarak esas görevlerinin komisyona katkıda bulunmak olduğunu kaydeden Bilgin, "Farklı görüşler içerisinde birlikte kamusal ihtiyaçlara cevap verecek bir çalışma yapmak esas amacımız." dedi.

Ekonomik gelişme sürecinde olan ülkelerde toplumsal dayanışmanın önemine işaret eden Bilgin, toplumsal dayanışmayı örgütsel olarak destekleyecek yapılara da ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Teklifle, yeni yuva kuran gençlere destek olmak, aile ve gençlik sorunlarına ilişkin araştırma yapmak veya bu konuda yapılacak faaliyetleri desteklemek üzere kamu kaynaklarından bir pay ayrıldığını anlatan Bilgin, "Ekonomiden elde edilen bir fedakarlıkla sosyal dayanışmayı güçlendirecek yapısal bir düzenleme yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Bilgin, daha sonra teklifin ilk imza sahibi AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile milletvekillerine söz verdi.

Komisyonda teklif üzerine görüşmeler devam ediyor.