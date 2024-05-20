Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'yi hayrete düşürdü

Real Madrid'de son haftaların parlayan yıldızı milli futbolcumuz Arda Güler, Villarreal'e attığı 2 golle yine dikkatleri üzerine çekti. PSG'den ayrıldığını açıklayan ve yaz aylarında Real Madrid'e imza atması beklenen Kylian Mbappe de Arda'nın yaptıklarına kayıtsız kalamadı.

ARDA'YA HAYRAN KALDI

Real Madrid'in Villarreal ile oynadığı maçı seyreden Mbappe'nin yakın çevresine Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre Kylian Mbappe, Arda Güler için "Bu çocukta özel bir şey var, onu oynarken gördüğümde beni hayretler içinde bıraktı" ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE ŞAMPİYONLUK KUTLAYACAKLAR

Haberin devamında Kylian Mbappe'nin yeni sezonda Arda Güler ile iyi bir ikili olabileceği vurgulandı. Mbappe'nin Arda Güler'i merakla beklediği belirtilen haberde "Kylian Mbappe'nin yakında yeni bir partnere sahip olabileceğini ve onu Santiago Bernabeu stadyumunda beklediğini gösteriyor. İkili burada birlikte birçok gol ve şampiyonluk kutlamayı ve böylece Madrid kulübü için yeni bir zafer çağına öncülük etmeyi umuyor" ifadeleri yer aldı.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'den 20 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler uzun süre sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalmıştı. Kral Kupası'nda oynanan Arandina maçıyla yeşil sahalara geri dönen Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 12 maçta 440 dakika sahada kaldı ve 6 gollük katkı sağladı.