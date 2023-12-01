TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Adıyaman'da İncelemelerde Bulundu

Adıyaman Valiliği'ni ziyaret eden heyet, Vali Osman Varol'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet, daha sonra kentteki kamu kurum müdürlerinin de yer aldığı depremden etkilenen çocuklar için yürütülen ' Deprem Mağduru Çocuklar' konulu toplantıya katıldı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun bünyesi altında kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, depremin 14 milyon insanı doğrudan etkilediğini belirterek, depremden etkilenen çocuklar için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

'3 İL DEPREMDEN AĞIR ŞEKİLDE ETKİLENDİ'

Katırcıoğlu, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hasar gören illerimizi ve afetlerin şüphesiz en büyük acısını yaşayan çocuklarımızı ziyaret etmek için gelmiş bulunmaktayız. 6 Şubat depremleri eşine az rastlanır büyüklük ve şiddette, 14 milyon insanı doğrudan etkileyen bir depremdi. Bu deprem Adıyaman gibi 11 ilimizi etkilemiş ve kimi iller nispeten daha az etkilenirken; Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay gibi illerimiz bu depremden en ağır şekilde etkilenen illerimiz olmuştur. Deprem sahasında çalışmalarımızı yürütürken de aklımıza hep gelen şey depremden etkilenen çocuklarımızın durumu olmuştur" dedi.

'İLK KEZ ÖLÜMLE TANIŞIYORLAR'

Katırcıoğlu, şöyle devam etti:

?"Çünkü sahada bizzat görüyorsunuz; yetişkinler bu acıyı en derinden yaşasalar bile hayat motivasyonlarını bir şekilde sağlayabiliyor ve sorumluluk alarak bu süreci atlatmaya çalışabiliyorlar. Ancak çocuklarımız maalesef yaşanan olaylara ne ile karşılaştıklarını bilmeden bakıyor ve hayatlarında ilk kez ölümle tanışıyorlar. Bir çocuğun ölümle tanışması, bununla yüzleşmesi, kaldırabileceği bir durum değil. Bugün Gazze'deki çocuklar nasıl İsrail'in yıkımları ile karşılaşıyorsa, 6 Şubat'ta da bizim çocuklarımız doğanın yıkımları ile karşılaştı. Adıyaman, bu depremde 1089 dersliğini kaybetti ancak Milli Eğitim Bakanlığımız 1525 yeni derslik yapımına başlayarak çocuklarımızın mağduriyet yaşamasına engel oldu."