Portekiz'in EURO 2024 kadrosu! Portekiz Milli Takımı'nda kadroda kimler var?
EURO 2024'te Milli Takımı'nda rakiplerinden olan Portekiz, 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Peki, Portekiz Milli Takımı'nda kadroda kimler var? İşte Portekiz'in EURO 2024 kadrosu!
Portekiz'in EURO 2024 kadrosu! EURO 2024'te Milli Takımı'nda rakiplerinden olan Portekiz, 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Peki, Portekiz Milli Takımı'nda kadroda kimler var? İşte Portekiz'in EURO 2024 kadrosu haberimizde...
PORTEKİZ'İN EURO 2024 KADROSU
Portekiz, EURO 2024 için kadrosu açıklandı. 39 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, altıncı kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak. Portekiz, Türkiye, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu grupta mücadele edecek.
RONALDO KADRODA
Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo aday kadroya çağrıldı. Böylece Ronaldo, kariyerinde altıncı kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.
İşte Portekiz'in EURO 2024 kadrosu;
Kaleciler:
Diego Costa
Rui Patricio
Jose Sa
Defanslar:
Joao Cancelo
Diogo Dalot
Nelson Semedo
Pepe
Ruben Dias
Antonio Silva
Gonçalo Inacio
Danilo
Nuno Mendes
Orta Sahalar:
Raphinha
Ruben Neves
Vitinha
Joao Neves
Bruno Fernandes
Otavio
Forvetler:
Bernardo Silva
Rafael Leao
Pedro Neto
Francisco Conceiçao
Diogo Jota
Joao Felix
Gonçalo Ramos
Cristiano Ronaldo