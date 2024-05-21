Portekiz'in EURO 2024 kadrosu! Portekiz Milli Takımı'nda kadroda kimler var?

Portekiz'in EURO 2024 kadrosu! EURO 2024'te Milli Takımı'nda rakiplerinden olan Portekiz, 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Peki, Portekiz Milli Takımı'nda kadroda kimler var? İşte Portekiz'in EURO 2024 kadrosu haberimizde...

PORTEKİZ'İN EURO 2024 KADROSU

Portekiz, EURO 2024 için kadrosu açıklandı. 39 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, altıncı kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak. Portekiz, Türkiye, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu grupta mücadele edecek.

RONALDO KADRODA

Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo aday kadroya çağrıldı. Böylece Ronaldo, kariyerinde altıncı kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.

İşte Portekiz'in EURO 2024 kadrosu;

Kaleciler:

Diego Costa

Rui Patricio

Jose Sa

Defanslar:

Joao Cancelo

Diogo Dalot

Nelson Semedo

Pepe

Ruben Dias

Antonio Silva

Gonçalo Inacio

Danilo

Nuno Mendes

Orta Sahalar:

Raphinha

Ruben Neves

Vitinha

Joao Neves

Bruno Fernandes

Otavio

Forvetler:

Bernardo Silva

Rafael Leao

Pedro Neto

Francisco Conceiçao

Diogo Jota

Joao Felix

Gonçalo Ramos

Cristiano Ronaldo