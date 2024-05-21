Koç Holding, 1944'te kurulan Yapı Kredi'nin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank'a satışına ilişkin iddialar üzerine Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Açıklamada ön görüşmelerin devam ettiği ancak kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığı bildirildi. Yapı Kredi kimin? Yapı Kredi yerli mi, yabancı mı?

YAPI KREDİ KİMİN, YERLİ Mİ, YABANCI MI?

Yapı ve Kredi Bankası veya kısaca Yapı Kredi, 1944 yılında İstanbul'da Kazım Taşkent tarafından kurulan Türkiye'nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal çaplı özel bankası.

2021 yılı itibarıyla 804 şubesi, 15.500 çalışanı bulunmaktadır. Yapı Kredi 2021 yılında 780,8 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük üçüncü özel bankası konumundadır.

Banka'nın %20,22 oranındaki hissesi Koç Holding A.Ş.'ye ait olup, %40,95 oranındaki hissesi, hisselerinin %100'ü Koç Grubu'na ait olan Koç Finansal Hizmetler'e (KFS) aittir. Koç Grubunun Banka'daki doğrudan ve dolaylı toplam sahiplik oranı %67,97'dir. %32,03 oranındaki pay ise halka açıktır. Banka'nın halka açık olan hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. 2023'te Koç Holding, Yapı Kredi'deki yüzde 6,8'lik payını 6,8 milyar liraya sattığını duyurdu.

Yapı ve Kredi Bankası Türkiye'nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal çaplı özel sermayeli bankası olarak 1944 yılında Kazım Taşkent tarafından kurulmuştur. 2005 yılında bağlı bulunduğu Çukurova Holding'in TMSF'ye olan borçları nedeniyle holding tarafından %51'lik hissesi Koç Holding bünyesindeki Koç Finansal Hizmetler'e satılmıştır. 2006 yılında Koç Holding bünyesinde yer alan Koçbank ile birleşmiştir.