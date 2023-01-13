TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile görüşerek, PKK/YPG destekçilerinin provokasyonları ile ilgili faillerinin tespit edilerek... Politika Haberleri TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile görüşerek, PKK/YPG destekçilerinin provokasyonları ile ilgili faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını istedi. TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile görüşerek, PKK/YPG destekçilerinin provokasyonları ile ilgili faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını istedi Kaynak: AA / Politika Mustafa Şentop Meclis Başkanı İsveç PKK Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile görüşerek, PKK/YPG destekçilerinin provokasyonları ile ilgili faillerinin tespit edilerek... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.