Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile görüşerek, PKK/YPG destekçilerinin provokasyonları ile ilgili faillerinin tespit edilerek...

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile görüşerek, PKK/YPG destekçilerinin provokasyonları ile ilgili faillerinin tespit edilerek...

TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile görüşerek, PKK/YPG destekçilerinin provokasyonları ile ilgili faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını istedi.

TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile görüşerek, PKK/YPG destekçilerinin provokasyonları ile ilgili faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını istedi

Kaynak: AA / Politika

Mustafa Şentop Meclis Başkanı İsveç PKK Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title