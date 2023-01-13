TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile görüşerek, PKK/YPG destekçilerinin provokasyonları ile ilgili faillerinin tespit edilerek...
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TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile görüşerek, PKK/YPG destekçilerinin provokasyonları ile ilgili faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını istedi.
TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile görüşerek, PKK/YPG destekçilerinin provokasyonları ile ilgili faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını istedi
Kaynak: AA / Politika