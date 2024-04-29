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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Grubunu ziyaret edecek

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın CHP Grubunu ziyaret edecek. Görüşme saat 11.30'da gerçekleşecek. Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerle görüşeceğini açıklamıştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın CHP Grubunu ziyaret edecek.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşme saat 11.30'da gerçekleşecek.

Kurtulmuş, 23 Nisan Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamada yeni anayasa konusunda TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerle görüşeceğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Politika

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