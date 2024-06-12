ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 12-13 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

12 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 12.06.2024 09:15:00

Tamir Tarihi: 12.06.2024 21:00:00

Detay: hürriyet mahallesini besleyen su deposundaki seviye azlığı nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Hürriyet mahallesi ve gazi mahallesinin yeni bacı mevkii tamamı.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 12.06.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 12.06.2024 20:00:00

Detay: yenihisar mahallesi ateş caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır

Etkilenen Yerler: alagöz mahallesi ve beyobası mahallesi tamamı.

BALA

Arıza Tarihi: 12.06.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 12.06.2024 20:00:00

Detay: BALA İLÇESİ TOL 1 POMPA İSTASYONUNDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALA İLÇESİ KARATALTEPE MAH İSMETPAŞA MAH GÖZTEPE MAH HAMİDİYE MAH ŞENTEPE MAH ABAZLI MAH YENİKÖY MAH KOÇYAYLA MAH AYDOĞAN MAH

SİNCAN

Arıza Tarihi: 12.06.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 12.06.2024 22:00:00

Detay: Cumhuriyet mahallesi içerisindeki su deposunda meydana gelen seviye azlığı nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: gazi mahallesi istiklal mahallesi ve cumhuriyet mahallesi tamamı.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 13.06.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 13.06.2024 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Sekli Mahallesi Dağıtım Şebeke Hattındaki Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Sekli Mahallesi

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 12.06.2024 16:45:00

Tamir Tarihi: 12.06.2024 19:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Derviş Sokak İçerisinde Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi bir kısmı