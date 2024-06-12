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14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı?

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İzmir'deki cinsel istismar olayı ne? İzmir'de 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunma suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Çocuğunun başına gelenleri öğrenen anne ise 2 şüphelinin evini ateşe verdi.

İzmir'deki cinsel istismar olayı merak ediliyor. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ayrıntıları ise kan dondurdu. Peki, Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı?

OLAY NE?

Olay 2023 yılında ilçeye bağlı 2.İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki erkek çocuğu M.B., 70 yaşındaki M.B. tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Bunun ardından olayı öğrenen 79 yaşındaki H.A., 54 yaşındaki M.N. ve 32 yaşındaki A.G. de çocuğa istismarda bulundu. Ayrıca istismarı videoya aldıklarını söyleyen kişilerin, M.B.'ye bunu söyleyerek şantaj yaptığı öne sürüldü.

CİNSEL İSTİSMAR SONRASI NE OLDU?

Olayın ardından 14 yaşındaki M.B durumu ailesine anlattı. Evlatlarının söyledikleri karşısında kanı donan aile üyeleri adeta çılgına döndü.

14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı?

ŞAHISLAR TUTUKLANDI MI?

M.B.'nin 32 yaşındaki annesi N.Ç., şüphelilerden H.A. ile M.N.'nin evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili N.Ç., gözaltına alındı. N.Ç., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, nisan ayında M.B., H.A., M.N. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan mağdur çocuk M.B., devlet korumasına alınıp, sevgi evine yerleştirildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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