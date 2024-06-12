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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Gabriel Paulista bu akşam İstanbul'a geliyor

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Süper Lig ekibi Beşiktaş, Atletico Madrid'den Gabriel Paulista'yı transfer edeceğini duyurdu. Brezilyalı stoper, bugün saat 22.45'te İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, Atletico Madrid'den kadrosuna katacağı Gabriel Paulista'yı bu akşam İstanbul'a getiriyor.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Teknik direktör Van Bronckhorst'un ısrarla kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Paulista Beşiktaş'tan 2.6 milyon euro ile 3 milyon euro arasında bir yıllık ücret alacak. Paulista, bugün (çarşamba) sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a gelecek. Brezilyalı stoper saat 22.45'te İstanbul'a inecek.

PAULISTA KİMDİR?

Kariyerine Brezilya'da başlayan Paulista, 2013'te EC Vitoria'dan 3.3 milyon euro karşılığında LaLiga ekibi Valencia'ya transfer olarak Avrupa macerasına başladı. İngiliz devi Arsenal 2015'te 15 milyon euro ödeyerek 1.87 boyundaki savunmacıyı kadrosuna kattı. 2017'de yeniden Valencia'ya transfer olan Paulista, 7 sezonun ardından bu sezon devre arasında 6 aylığına Atletico Madrid forması giydi. Geride kalan sezonun ilk yarısında Valencia ile 19 maça çıkan tecrübeli stoper, ikinci yarı ise Atletico Madrid'de 5 maçta 405 dakika forma şansı buldu. Paulista, futbol kariyerinde 421 maçta ter dökerken, 10 gol, 6 asist katkısı sağladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Atletico Madrid Brezilya İstanbul Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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