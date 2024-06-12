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Jose Mourinho, şampiyon olacak takımı şimdiden ilan etti

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, A Milli Futbol Takımı'mızın da boy göstereceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olacak takım için tahminde bulundu. Mourinho, Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 için şampiyonluk favorisi olarak kendi ülkesi Portekiz'i gösterdi. 61 yaşındaki teknik adam, İngiltere'nin turnuvayı ikinci bitireceğini de söyledi.

A Milli Futbol Takımı'mızın da mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran Cuma günü oynanacak Almanya-İskoçya maçıyla başlayacak. 1 ay sürecek EURO 2024'te şampiyon, 14 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasının ardından belli olacak. Avrupa'da milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyon öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, turnuvayla ilgili tahminlerini TNT Sports'a açıkladı.

ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ PORTEKİZ

Mourinho, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 için şampiyonluk favorisi olarak Portekiz'i gösterdi. Portekizli teknik adam, İngiltere'nin turnuvayı ikinci bitireceğini ve turnuvadaki sürpriz takımların ise İtalya, Hollanda, İspanya ve Almanya olacağını söyledi.

Jose Mourinho, şampiyon olacak takımı şimdiden ilan etti

BİREYSEL ÖDÜLLER İÇİN DE İSİM VERDİ

Turnuvadaki bireysel ödüller hakkında da tahminde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, Altın Ayakkabı ödülünü İngiltere Milli Takımı'ndan Harry Kane'in, turnuvanın oyuncusu ödülünü ise Jude Bellingham'ın kazanacağı yönünde görüş bildirdi. 61 yaşındaki Mourinho, Ballon d'OR tahmini için ise Real Madrid'den Vinicius Junior'un adını söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Jose Mourinho Fenerbahçe Portekiz Almanya Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Hakan:

bi fenerbahceli olarak. herkes cok umut bagliyor maurinhoya .ama bence cok kotu sonuc cikacak bakin ve gorun.ismail kartal bundan daha verimli bence

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Erkan SEZGİN:

Madem öyle neden şampiyon yapamadı İsmail Kartalın

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Veysel null:

Ben Hollanda nın kazanacağını düşünüyorum. Benim Euro 24 şampiyonu tahminim Hollanda

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yanıtYanıtla
Ahmet Melih ALEMDAR:

İngiltere Portekiz den kat kat iyi bir takım. Euro 2020 de kendi evinde kaybettiği şampiyonluğun bu kez en favori takımıdır

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yanıtYanıtla
Osman Yagci:

ŞAMPÏON TÜRKÏYE

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