14 Haziran BİM AKTÜEL! Bim'de bu hafta neler var?

Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda çeşitli zücaciye ve teknolojik ürünler yer alıyor. BİM aktüel ürünler arasında birçok farklı ürün yer alıyor ve bu ürünler belirlenmekte olan tarihler arasında değişkenlik göstererek yenileniyor. Bim'de bu hafta neler var?

14 Haziran BİM AKTÜEL KATALOG