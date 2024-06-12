14 Haziran BİM AKTÜEL! Bim'de bu hafta neler var?
14 Haziran tarihli BİM Aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM mağazalarında hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak eden vatandaşlar, kataloğu inceleyerek alışverişlerini planlayabilecekler. BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok ürünü indirimli fiyatlarla tüketicilere sunuyor.
Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda çeşitli zücaciye ve teknolojik ürünler yer alıyor. BİM aktüel ürünler arasında birçok farklı ürün yer alıyor ve bu ürünler belirlenmekte olan tarihler arasında değişkenlik göstererek yenileniyor. Bim'de bu hafta neler var?