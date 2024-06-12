Dzeko Fenerbahçe'den gidiyor mu? Dzeko Fenerbahçe'den gidecek mi, hangi takıma gidecek?

Dzeko Fenerbahçe'den gidiyor mu? Merak ediliyor ve bir süredir gündeme gelen iddialar kapsamında birçok kişi tarafından araştırılıyor. Transfer hareketliliğinin yaşandığı Süper Lig devi Fenerbahçe'de takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Dzeko için Arabistan'dan teklif geldi. Peki, Dzeko Fenerbahçe'den gidiyor mu? Dzeko Fenerbahçe'den gidecek mi, hangi takıma gidecek?

DZEKO FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU?

Sarı-lacivertliler ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik bir teklif geldi. Yıllık 25 milyon euro kazanacağı bir maaş teklifi sunan Arabistan kulübü Dzeko'dan gelecek cevabı bekliyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Dzeko konusunda kararsız olmasından dolayı top yıldız oyuncuya atıldı. Dzeko'nun Arabistan ekibiyle anlaşması durumunda bonservis olarak minimum 7 milyon euro talep edilecek.