TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye yeni anayasa ziyareti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında AK Parti grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş, Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek konuyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ak Parti'ye yeni anayasa ziyareti
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ziyaretleri sürüyor. AK Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü.