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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye yeni anayasa ziyareti

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında AK Parti grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş, Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek konuyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ak Parti'ye yeni anayasa ziyareti

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ziyaretleri sürüyor. AK Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Numan Kurtulmuş Abdullah Güler AK Parti Politika Haberler

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