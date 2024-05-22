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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'da Meclis Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Taşkent'te Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ve Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmelerde Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmasının iş birliklerini daha da artıracağını vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Taşkent'te Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ve Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Taşkent'te ikili temaslarda bulunuyor. Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede ata yurdunda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Siriderya ve Amuderya nehirleri arasındaki bu bereketli toprakların aynı zamanda büyük İslam medeniyetinin güçlü bir iklimine sahip olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu topraklardan bütün dünyaya yayılan büyük İslam medeniyetinin büyük önderler, bilim adamları yetiştirdiğini ve İslam'ın ikinci büyük Rönesans'ı denilebilecek medeniyeti oluşturduğunu söyledi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in öncülüğünde bir reform sürecinin oluşturulduğunu, bunu takdirle karşıladıklarını dile getiren Kurtulmuş, bu sürecin sonunda bilimde, sanatta, edebiyatta, kültürde büyük bir çıkışın sağlanmasını ümit ettiklerini belirtti.

"Hükümetler arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek için parlamentolar arası iş birliğini de önemsiyoruz"

Türkiye-Özbekistan arasında "fevkalade" olarak tanımlanabilecek bir ilişkinin söz konusu olduğunu aktaran Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in yakın arkadaşlıklarıyla iki ülkenin ikili ilişkilerinde yüksek düzeyli stratejik işbirliği sürecine geçtiğini ve her alanda imkanların en iyi şekilde kullanılarak iş birliğini artırmaya devam ettiğini vurguladı. Kurtulmuş, gelecek dönemde bu ikili ilişkileri daha ileriye götürme potansiyellerinin de bulunduğunu belirterek, ticaret, savunma, kültür, medeniyet alanında ikili ve çok taraflı ilişkilerde iş birliğini daha yukarılara çıkarmak mecburiyetinde olduklarını kaydetti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması konusunda iki ülke liderinin ortaya koyduğu hedefi gerçekleştirmenin de mümkün olduğunu ifade etti. Orta Asya'dan Anadolu ve Balkanlara kadar uzanan coğrafyada Türk dünyası olarak ilişkileri, dostluk ve kardeşliği kuvvetlendirmek gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, bunun dünya barışının temin edilmesi için büyük bir fırsat olacağını söyledi.

Türkiye ve Özbekistan'ın yakın iş birliğini artırarak Türk dünyasının gelişmesine katkı sağlanacağını ifade eden Kurtulmuş, hükümetler arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek için parlamentolar arası iş birliğini de önemsediklerini söyledi. Çok taraflı ilişkilerde de müşterek hareket edilmesinin önemine dikkati çeken Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde "gözlemci devlet" statüsüyle yer almasını temin etmek için Özbekistan Ali Meclisinden destek beklediklerini belirtti.

Özbekistan Ali Meclisi Başkanı İsmailov ise, Kurtulmuş ve heyetini Taşkent'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye-Özbekistan arasında her alandaki iş birliklerinin seneden seneye artmasından mutlu olduklarını söyleyen İsmailov, ilişkilerin gelişmesinde parlamentoların iş birliğini de önemsediklerini belirtti.

Ali Meclisi Senato Başkanı Narbayeva ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, temasları çerçevesinde Özbekistan Ali Meclisi Senato Binası'nda Senato Başkanı Tanzila Narbayeva'yla da bir görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş görüşmede, Türkiye-Özbekistan arasında mesafelerin uzaklığına rağmen çok yakın ve kalbi derin ilişkilerin bulunduğunu, iki ülkenin tarihi ve kültürel ilişkilerinin mükemmel bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in öncülüğünde ikili ilişkilerde güzel bir ivmenin yakalandığını dile getiren Kurtulmuş, ekonomi, ticaret, kültür gibi birçok alanda iş birliklerinin artarak devam ettiğini, bu iş birliklerinin milli savuma sanayii başta olmak üzere diğer alanlara yaygınlaştırılması için de çalışıldığını vurguladı. Kurtulmuş, her iki ülke arasında çok sayıda anlaşmanın imzalandığını, en son mutabakata varılan 7 anlaşmayı TBMM'nin mayısın ilk günlerinde onayladığını bildirdi. TBMM'de devam etmekte olan TÜRKPA üyesi ülkelerin milli savunma komisyonu başkanlarının Ankara'da düzenlenen toplantısına Yasama Meclisi binasından telekonferansla bağlandığını dile getiren Kurtulmuş, dünyanın büyük çalkantıların, çatışmaların, çekişmelerin yaşandığı yeni bir döneme girdiğini, bu çerçevede Türk dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde olmasının, imkanlarını bütünleştirmesinin ve ortak hedeflere doğru yürümesinin hem Türk dünyasının menfaatine olacağını hem de dünya barışını sağlamak bakımından önemli katkı sunacağını belirtti. Orta Asya'dan Anadolu ve Balkanlara kadar uzanan coğrafyada 300 milyonluk nüfusuyla Türk dünyasının yeni dünyanın çok kutuplu dengelerinde en önemli denge unsurlarından birisi olacağını vurgulayan Kurtulmuş, Türk dünyası olarak ortak hedefler istikametinde yürümek, dış tehditlere karşı da hazırlıklı bulunmak mecburiyetinde olduklarının altını çizdi. Özbekistan'daki reform çalışmalarını takdirle izlediklerini dile getiren Kurtulmuş, anayasa değişikliğinden sonraki süreçte Yasama Meclisinde 5 partinin temsil edilmesinin Özbekistan demokrasisinin olgunlaşması bakımından da ciddi bir katkı sağlayacağını söyledi.

"İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılması iş birliklerini daha da artıracak"

Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Narbayeva da Türk devletlerindeki büyük kalkınmayı ve iş birliklerini takdirle izlediklerini belirtti. Özbekistan ve Türkiye'nin Türk devletlerinin birliği için attığı adımlara işaret eden Narbayeva, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmasının iş birliklerini daha da artıracağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in gerek telefonla görüşmesini gerekse karşılıklı ziyaretlerle bir araya gelmesini önemsediklerini dile getiren Narbayeva, liderlerin bu karşılıklı ilişkilerinin desteklenmesinde parlamentoların üstlendiği rolün de önemli olacağını vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Narbayeva, Özbekistan parlamentosu ve TBMM arasında iş birliği protokolü hazırlanması noktasında görüş birliğine vardı. Kurtulmuş, daha sonra Narbayeva'nın onuruna verdiği davete katıldı. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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