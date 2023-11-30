Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye-AB Tarım Diyaloğu'na katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu'nun ikinci toplantısına katıldı. Toplantıda gıda güvenliği, coğrafi işaretler ve IPARD programı gibi konular ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu'nun ikinci toplantısına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu'nun ikincisi toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Bakan Yumaklı ve AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Janusz Wojciechowski eş başkanlığında düzenlenen toplantıda, gıda güvenliği, coğrafi işaretler ve IPARD programı gibi birçok farklı konu ele alındı.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, "Ortak politikalar çerçevesinde iş birliğinin geliştirilmesi en büyük hedefimiz" dedi.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu'nun ilk toplantısı Mayıs 2022'de Ankara'da gerçekleşmişti. - BRÜKSEL