Silopi'de izinsiz eyleme müdahale eden jandarmaya su ikramı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Yeşil Sol Partili milletvekillerinin de katıldığı izinsiz ve provokatif eyleme müdahale eden jandarmaya bölge halkı su ikramında bulundu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Yeşil Sol Partili milletvekillerinin de katıldığı izinsiz ve provokatif eyleme müdahale eden jandarmaya bölge halkı su ikramında bulundu.

Şırnak Valiliğince 16 Eylül'den geçerli olmak üzere 25 Eylül'e kadar 10 günlük etkinlik yasağı duyurulmuştı. Buna rağmen Silopi'de bir araya gelen ve aralarında DTK Eş Başkanı ve Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Saliha Aydeniz'in de bulunduğu grup yürüyüş yapmak istedi. Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen grubun ısrarı üzerine müdahale edildi. Müdahalenin ardından kalabalık dağıldı. Bölge halkı ise güvenlik güçlerine su ikram etti.

Silopi Kaymakamı Cihat Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu grubun şehir dışından geldiğini belirterek, jandarma personellerine ikramda bulunan vatandaşlara teşekkür etti. Kaymakam Koç, halkın güvenlik güçleriyle dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, provokasyonlara karşı dimdik durduklarını ifade etti. Koç, "Bugün İlçemiz dışından gelip yasadışı yürüyüş bahanesiyle halkımızı provoke etmeye çalışan gruba karşı askerinin, polisinin yanında dimdik duran kıymetli hemşehrilerime ve en çok da bu tiplerin ellerine tutuşturmaya çalıştıkları taşları yere atıp jandarma abileriyle kucaklaşan Silopili çocuklara, evlatlarıma teşekkür ediyorum." dedi - ŞIRNAK