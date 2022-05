Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye demokrasisine ABD'nin müdahale etmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Gazetecilerin 'Amerikan Büyükelçisinin Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'i ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusunu cevaplayan Sarıgül, "Amerika büyükelçinin ziyareti, seçimlere çok az bir zaman kalmasına normal ama Amerikan Büyükelçinin bir ziyareti varsa bütün siyasi partileri ziyaret etmesi lazım. Özelikle ABD Başkanı Biden'ın yapmış olduğu bir açıklama var, diyor ki, 'Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vermek lazım', biz Türkiye'de iktidara aday siyasi bir partinin mensupları olarak bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Türkiye Demokrasisine ABD'nin müdahale etmesine asla izin vermeyiz. Bizim Demokrasimize ancak yurttaşlarımız müdahalede bulunabilir. ABD büyükelçisi lütfen Türkiye Değişim Partisine gelsin, ABD'nin hangi ülkelerde savaşları çıkardığını, NATO'da nasıl ayrıcalık yaptığını, Türkiye topraklarında ABD'nin tütünü nasıl ektirmediğini, 6. Filoyu karşımıza nasıl çıkarmaya çalıştığını ABD büyükelçisine ben anlatayım. ABD Büyükelçisi ziyaretlere başlıyorsa, önce Türkiye Değişim Partisinden başlasın ve ben ABD'nin NATO'yu nasıl oyuncak yaptığını ABD'nin nasıl Yunanistan'a ayrıcalıklı destek verdiğini ben söyleyeyim. Gerçekleri onlar söyleyemez, gerçekleri Türkiye Değişim Partisi söyler. Unutmayın ki dünyanın hangi ülkesinde savaş çıkıyorsa, bilin ki onun arkasında Amerika vardır. Şuradan şunu ifade edeyim ki biz Türkiye Değişim Partisi olarak, ABD'ye hiç güvenmiyoruz, sadece Türk halkına güveniyoruz. ABD'ye güvenen politikacılara diyorum ki ayıdan post, ABD'den dost olmaz" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Siverek Cezaevi önünde, mahküm yakınları ile bir araya gelerek toplumsal barış için af çağrısında bulundu.

Kalabalık bir heyetle Siverek cezaevi önüne gelen Sarıgül'ü burada çok sayıda mahkum yakını karşıladı. Yakınlarının suçsuz yere ceza aldıklarını iddia eden mahkum yakınları, Sarıgül'den yardım istedi. Sarıgül toplumsal barış için Türkiye'nin birçok yerinde bulunan cezvelerinin ziyaret ettiğini ve af için çağrı yaptığını hatırlatarak, bu işin takipçisi olacağını söyledi.

Daha sonra kameralar önüne geçen Mustafa Sarıgül ' 9 Nisan'da bir af çağrısında bulunduğunu ve bu süre zarfında 30 cezaevini gezdiğini belirterek," Şuan itibarıyla af çağrımızın birinci bölümünü, dün akşamdan itibaren toplumdan gelen istekler, değerlendirilmiş ve bakanlar kurulu bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine 90 bine yakın hükümlünün 2023 yılına kadar cezalarını dışarda çekmeleri için ertelenmiştir. Bu önemli bir gelişmedir, önemli bir durumdur. Ancak genel olarak Türkiye'mizde af çağrısında bulunuyorum. Anneler için af et Türkiye'm, çocuklar için af et Türkiye'm, babalar için af et Türkiye'm. Bizim Devletimiz vicdanlıdır, bizim devletimiz merhametlidir, bizim devletimiz kader mahkümlarını mutlaka ve mutlaka bu şansı verecektir. İnanıyorum ki 9 Milyon Suriyeliye kucak açan benim devletim 250 bin kader mahkümuna da kucak açacaktır. Bu kader mahkümlarını anneleriyle, babalarıyla çocuklarıyla inşallah buluşturacağız. Bugün Siverek'ten de toplumsal bir barış için af çağrımı yeniliyorum" dedi - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Politika