Üye Girişi
Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: İsrail'in zulmüne sessiz kalmayacağız

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Filistin'deki zulmüne karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti. Kacır, İsrail'in hastaneleri, okulları, kiliseleri, camileri, masum insanları, çocukları, kadınları, bebekleri öldürme hakkını asla tanımayacaklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in ablukası altında bulunan Filistin'deki zulme sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Bugün kendisini başkalarından daha güçlü görüyor olması İsrail'e hastaneleri, okulları, kiliseleri, cami. Masum insanları, çocukları, kadınları, bebekleri öldürme hakkını asla tanımaz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi'nde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"ne katıldı. Burada İsrail ile Filistin arasında yaşanan olaylara dikkat çeken Kaçır, "Biz çocuklarımızın geleceğini konuşurken Filistin'de Gazze'de öldürülen çocukların bugününü göz ardı. Şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum ki Türkiye için bütün bu çabalar ülkemizin elbette daha müreffeh yarınlara erişmesi için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Bakan Kaçır, olan bütün bu çabalar neticesinde küresel düzeyde Türkiye'nin oynadığı rolün dünyaya yeniden medeniyetin adalet ve merhamet değerlerini taşıyabilmesi olduğunu dile getirerek, "Biz bütün bu çabaları, milli teknoloji hamlesi. Sanayimizi, teknolojimizi güçlendirecek tüm gayretleri günün sonunda insanlığın yararına sonuçlar doğurduğu ölçüde kıymetli görürüz. Hiçbir ülkenin teknolojik üstünlüğü. Başka ülkelere, başka toplumlara zulmetme hakkını ona tanımaz. Bugün kendisini başkalarından daha güçlü görüyor olması İsrail'e hastaneleri, okulları, kiliseleri, camileri, masum insanları, çocukları, kadınları, bebekleri öldürme hakkını asla tanımaz. Zulüm ile abad olunmaz. Kucağında bebeklerinin cansız bedenlerini taşıyan annelerin hıçkırıkları üzerine bir medeniyet inşa edilmez, edilemez" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Fatih Kacır Filistin İsrail Masum İnsan Hakları Dış Politika Uluslararası İlişkiler Teknoloji Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title