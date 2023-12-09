Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: İsrail'in zulmüne sessiz kalmayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in ablukası altında bulunan Filistin'deki zulme sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Bugün kendisini başkalarından daha güçlü görüyor olması İsrail'e hastaneleri, okulları, kiliseleri, cami. Masum insanları, çocukları, kadınları, bebekleri öldürme hakkını asla tanımaz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi'nde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"ne katıldı. Burada İsrail ile Filistin arasında yaşanan olaylara dikkat çeken Kaçır, "Biz çocuklarımızın geleceğini konuşurken Filistin'de Gazze'de öldürülen çocukların bugününü göz ardı. Şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum ki Türkiye için bütün bu çabalar ülkemizin elbette daha müreffeh yarınlara erişmesi için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Bakan Kaçır, olan bütün bu çabalar neticesinde küresel düzeyde Türkiye'nin oynadığı rolün dünyaya yeniden medeniyetin adalet ve merhamet değerlerini taşıyabilmesi olduğunu dile getirerek, "Biz bütün bu çabaları, milli teknoloji hamlesi. Sanayimizi, teknolojimizi güçlendirecek tüm gayretleri günün sonunda insanlığın yararına sonuçlar doğurduğu ölçüde kıymetli görürüz. Hiçbir ülkenin teknolojik üstünlüğü. Başka ülkelere, başka toplumlara zulmetme hakkını ona tanımaz. Bugün kendisini başkalarından daha güçlü görüyor olması İsrail'e hastaneleri, okulları, kiliseleri, camileri, masum insanları, çocukları, kadınları, bebekleri öldürme hakkını asla tanımaz. Zulüm ile abad olunmaz. Kucağında bebeklerinin cansız bedenlerini taşıyan annelerin hıçkırıkları üzerine bir medeniyet inşa edilmez, edilemez" ifadelerini kullandı. - ANKARA