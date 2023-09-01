Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan Azerbaycan görevini tamamlayarak görevine döndü
Manisa'nın Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, 1 yıllık geçici yurtdışı görevini tamamlayarak Salihli'deki görevinin başına geçti. Azerbaycan'a geçici olarak görevlendirilen Karaaslan, görevini tamamladıktan sonra yeniden Salihli'ye döndü.
Manisa'nın Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, 1 yıllık geçici yurtdışı görev için gittiği Azerbaycan görevini tamamlayarak Salihli'deki görevinin başına geçti.
Azerbaycan'a geçici olarak görevlendirilen Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, görevini tamamladı. Yüzbaşı Karaaslan, 1 yıllık geçici görevinin ardından yeniden Salihli'deki görevine başladı.
Yüzbaşı Karaaslan'ın Azerbaycan görev esnasında Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına Üsteğmen Sercan Karaçalı vekalet etti.
Öte yandan, yurtdışı görevini tamamlayıp, Salihli'deki görevine geri dönen Yüzbaşı Karaaslan'a Salihli'de görev yapan gazeteciler ziyaret etti. - MANİSA