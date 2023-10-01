Saadet Partisi 7. Kocasinan Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

Saadet Partisi (SP) 7. Kocasinan Olağan Kongresinde konuşan SP Genel Başkan Yardımcısı Caner Güneş, "Milli görüşçüler tekrar eski günlerdeki ihtişamına kavuşacak" dedi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen kongreye, SP Genel Başkan Yardımcısı Caner Güneş, SP Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, siyasi parti temsilcileri, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı. Kongreye mevcut başkan Nuh Bahadır tek aday olarak katıldı.

Kongrede konuşan SP Genel Başkan Yardımcısı Caner Güneş, "İnançlı insanlar umutlarını kesmezler. 'Allah var. Gaile yok' derler. 'Dünyada ve Türkiye'de kimse yoksa bir tek ben varım Çünkü umudumu kesemem' der. 'Bismillah' diyerek, yollara koyulur. Bu tarihte de hep böyle olmuş, şimdi de böyledir. Milli görüşçüler tekrar eski günlerdeki ihtişamına kavuşacak. Bizi rahat bırakmıyorlar. Bölüyorlar, parçalıyorlar. İftira atıyorlar ve kapatıyorlar. Hiçbir partinin 4 kere kapanıp, 5'inci kere huzurlarınıza gelmesi kolay değil. Ancak bununda bir ecri bir sevabının olduğu kabul edilecek bir gerçektir. Milli görüş tarihinde 53 yıl olmuş, 54'üncü yıla girmişiz. İşte burada başka görüş ve partileri tenkit ederken, 2 şey söylemeden geçmek mümkün değil. Biz Türkiye'deki tüm insanların sağcısıyla, solcusuyla, inançlı ve inançsızıyla hepsini bu memleketin insanı görüp, karşımıza alarak, insanca konuşmak onlara dertlerimizi anlatmak isteriz. Hangi siyasi parti olursa olsun. Bu memleketin yasaları çerçevesinde kurulmuştur. Bu memleketin partisidir. Onlara da saygı duyarız. Bizim kategorik olarak bir devlete, bir ırka bir partiye veya şahıslara düşmanlığımız söz konusu değildir. Biz bir tek şeye düşmanız. Bizim düşman olduğumuz o şeyde zalimlerdir. Müslümanda olsa zalimlik yapıyorsa ona düşmanız. Müslüman olmasa da zalimlik yapıyorsa ona düşmanız. İsrail'e karşı dururken de yaptığı zalimliklerden, haksızlıklardan ve hukuksuzluklardan dolayı karşıyız. Amerika'sına da öyle batısına öyle. Buradaki partileri eleştirirken de şahıslarını değil. Yaptığı işleri eleştirerek, konuya girer, yaptığı işleri eleştiririz" şeklinde konuştu.

SP Kocasinan İlçe Başkanlığında tek aday olarak kongreye katılan Nuh Bahadır'da katılımcılara teşekkür etti. - KAYSERİ