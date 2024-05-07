Netanyahu: Hamas ile ateşkes müzakerelerinde rehinelerin serbest bırakılması için ısrarcı olun

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile ateşkes müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden heyete, "Rehinelerimizin serbest bırakılması için gerekli koşullar konusunda ısrarcı olmaya devam edin. İsrail'in güvenliğinin sağlanması için elzem olan talepler konusunda ısrarcı olmaya devam edin" talımatını verdiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik başlatılan saldırı ve Hamas ile devam eden ateşkes görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "Dün gece Savaş Kabinesi'nin onayıyla IDF'nin Refah'ta harekete geçmesi talimatını verdim. Refah Sınır Kapısı'na İsrail bayrakları çekildi ve Hamas bayrakları indirildi. Refah'a giriş savaşın iki ana hedefine hizmet etmektedir: Rehinelerimizi geri almak ve Hamas'ı ortadan kaldırmak" dedi.

Rehineleri eve getirmek için Hamas'a askeri baskı yapılmasının şart olduğunu öne süren Netanyahu, Hamas'ın dün Mısır ve Katar'ın sunduğu ateşkes teklifini kabul etmesinin İsrail ordusunun Refah'a girişini engellemek için olduğunu iddia etti. Savaş Kabinesi'nin Refah'a yönelik saldırıya oybirliğiyle karar verdiğini belirten Netanyahu, "Hamas'ın önerisi İsrail'in temel taleplerinden çok uzaktı" dedi.

"Rehinelerimizin serbest bırakılması için gerekli koşullar konusunda ısrarcı olmaya devam edin"

İsrail'in güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atan bir teklifi kabul etmeyeceğini aktaran Netanyahu, "Bu nedenle Kahire'ye giden üst düzey heyete şu talimatı verdim: Rehinelerimizin serbest bırakılması için gerekli koşullar konusunda ısrarcı olmaya devam edin. İsrail'in güvenliğinin sağlanması için elzem olan talepler konusunda ısrarcı olmaya devam edin" dedi. - TEL AVİV