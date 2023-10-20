MSB: "El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurularak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin hiçe sayılarak katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır" "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 42...

MSB: 'El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurularak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin uluslararası hukukun ve en temel insani...

MSB: "El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurularak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin hiçe sayılarak katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır"

"Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 42 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde toplam bin 682 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

"1 Ocak'tan itibaren birliklerimize 400 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 26'sı son bir haftada olmak üzere bin 272 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

"Son bir haftada yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye çalışan 633 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9'u FETÖ mensubu olmak üzere 11'i terör örgütü üyesidir. 4 bin 956 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir"

"Gazze için 13-14 Ekim'de üç adet A400M uçağımız ile yardımlar Mısır'a ulaştırılmıştır"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.