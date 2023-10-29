Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılına özel klip hazırladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılına özel bir klip hazırlandı. Klipte Cumhuriyetin kuruluşu ve gelişimi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk ordusunun görüntüleriyle veriliyor. Ayrıca Türk askeri için 'Asrın Kahramanları' adlı rap şarkılı bir klip de hazırlandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılına özel bir klip hazırlandı. Klipte 1922'den 2023'e kadar Cumhuriyetin kuruluşu ve gelişimi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk ordusunun görüntüleriyle veriliyor. Bakanlık tarafından Türk askeri için de 'Asrın Kahramanları' adlı rap şarkılı bir klip hazırlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı için hazırlanan klipte Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerinin yanı sıra Türk ordusunun geçmişten günümüze görüntüleri de yer alıyor. Hava, kara ve deniz kuvvetlerine ait uçak, zırhlı araç, diğer asker araçların görüntüleri de yer alıyor. 1922 tarihiyle başlayan görüntüler Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e kadar sürüyor. 100. yıla özel olarak hazırlanan klip, "Gücüne güç şerefine şeref katasın. Ezelden ebediyete hep var olasın. Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda, yürüyeceğiz hepimiz. Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz" sözleriyle sona eriyor.

ASRIN KAHAMANLARINA RAP ŞARKILI KLİP

Rap şarkılarının kullanıldığı 'Asrın Kahramanları' klibinde ise, Türk askerinin karada havada ve denizde yaptığı görevler sırasında çekilen görüntülere yer veriliyor.