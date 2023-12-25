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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Hamed R. Alruwaili'yi kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Hamed R. Alruwaili'yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Hamed R. Alruwaili'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Hamed R. Alruwaili'yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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