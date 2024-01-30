Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile bir araya geldi. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad'ı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Yaşar Güler Romanya Savunma Diplomasi Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title