MHP Samsun İl Başkanlığına Yeni Atama

MHP Samsun İl Başkanlığına yeni atanan Burhan Mucur ve Yönetim Kurulu üyeleri partililere tanıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen toplantıda MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdirleri ile MHP Samsun İl Başkanı olarak atandığını hatırlattı.

Bu göreve gelmesinin kişisel duruşu, sadakati ve davaya her zaman sahip çıkmasının rolü olduğunu vurgulayan Mucur, "Ülkü Ocakları'ndan yetişmiş teşkilatımızın her kademesinde görev alarak bugünlere geldim. Bugünlere liderimizin tabiriyle 'ülkücü ve ülkücünün arkasında dağ gibi durandır' sözü ile geldim. Bugün görüyorum ki arkamızda dağ gibi duran ülküdaşlarımla aynı havayı teneffüs ediyorum. ve bundan son derece memnuniyet duyuyorum. Samsun hiç şüphesiz Türk tarihinde olduğu kadar milliyetçi, ülkücü hareketin tarihinde de apayrı öneme sahiptir. Biz bu şehre sevdalıyız. Biz bu şehrin can damarıyız. Hizmet aşkımız genç ve dinamik ekibimiz bu şehre hizmete hazır ve nazırdır. Ben ve arkadaşlarım, küskünlükleri, dargınlıkları bir kenara bırakarak, her bir dava arkadaşımıza, her bir hemşehrimize yol yürümek istiyoruz." dedi.

MHP Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal ise yerel siyasetten çok genel siyaset yaptığını anlatarak, "Çünkü birbirimizle mücadele etmek, birbirimizi aşağı veya yukarı çekmek, birbirimizin arkasından konuşmak çok kolay, çok basit olan şeyler. Ama bize bir şey kazandırmıyor onlar. Biz ne zaman ki birbirimizi seversek birbirimizi desteklersek birbirimizi gönül gönüle üst üste koyarak ihya edersek o zaman hem ülkemiz hem dünyamız, özelde de bugün Samsun kazanacak. Çok büyük bir davanın neferleriyiz bizler. Biz kişisel düşünmeyiz. Hiçbir ülkücü kendisini düşünmez. Ailesini düşünmez. Etrafındaki yakınlarını düşünmez. Ülkücüler önce milletini sonra devletini, hatta dünyayı kendinden önce düşünüp en sonra sıra gelirse kendini düşünüp ve kendine şöyle dönüp bakar." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Mucur ve Yönetim Kurulu üyeleri partililere tanıtıldı.