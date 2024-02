MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Avrupa ve dünyanın barışı Azerbaycan'ın barışından geçer

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; "Hem Avrupa'nın hem de dünyanın barış ve istikrarı Azerbaycan'ın barış ve istikrarından geçer" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Azerbaycan'da yapılan seçimle alakalı açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın İlham Aliyev'in şahsında kenetlenmesinin önem arz ettiğini ifade ederek; " Azerbaycan'da alınan seçim kararının hemen akabinde de seçimlerle alakalı çalışmalarımızı bizler gerçekleştiriyoruz. Gerek öncesindeki çalışmalarımız gerekse Azerbaycan'a geldiğimiz günden bu yana Azerbaycan halkının son derece demokratik şekilde iradelerini sandığa yansıttığını da hepimiz müşade etmiş oluyoruz. Bu demokratik iradenin büyük bir coşkuyla beraber İlham Aliyev lehine ortaya koyduğu güçlü, kararlı iradenin de ne anlama geldiğini sadece Azerbaycan camiasının değil dünya kamuoyunun da iyi anlaması lazım. Bu kadar güçlü bir iradeyle seçilmiş bulunan devlet başkanının arkasında güçlü bir halk desteğinin bulunması Azerbaycan'ın birbirine ne derecede kenetmiş durumda olduğunu göstermesi bakımından büyük önem taşıyor. Tabi başta Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı olmak üzere bununla beraber bazı ülkelerin Azerbaycan ve Azerbaycan'da gerçekleşen seçimlerle alakalı yaklaşımlarını da doğru bulmadığımızı ve aynı zamanda yanlış ve yanlı bulduğumuzu da ifade etmek istiyoruz. Çünkü seçimlerin burada demokratik nizam çerçevesinde gerçekleşmiş olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak bizler gözlemlemiş bulunuyoruz. Azerbaycan kamuoyunu bu anlamda tebrik ediyorum böylesine büyük bir demokratik olgunluk gösterdikleri için. Aynı zamanda İlham Aliyev son derece büyük bir başarı örneği göstererek böylesi seçimlerde kendi milletinin desteğini arkasına almak suretiyle ne kadar doğru işler yaptığını da göstermiş oluyor. Tabi bu Azerbaycan'daki seçimlerle alakalı eleştirilerde bulunan bazı Avrupa ülkelerine baktığımızda hala Monarşi ile idare edilen ülkeler olduğunu da bizler gözlemliyoruz. O yüzden Avrupa Birliği dahil olmak üzere kendi demokrasisiyle alakalı Azerbaycan'a bir söz söyleyeceklerse önce dönüp kendilerine bakmaları lazım. Hakikaten burada komik bazı ifadelerin olduğunu da yine gözlemledik. Örneği adaylar arasında bir hanımefendi isminin olmadığı. Şimdi İngiltere'de iki tane öne çıkan siyasi parti var. Biri işçi partisi, diğeri muhafazakar parti. Mesela şuanda Amerika birleşik Devletleri kendi bünyesinde seçim haline girdi. Demokratlar ve cumhuriyetçiler. Kuvvetle muhtemel burada da iki erkek aday yarışacak. O zaman dönüp hem İngiltere'ye hem Amerika Birleşik Devletleri'ne veya bundan sonra Avrupa'da yaşanacak diğer seçimlerde de ne olacaksa bununla alakalı benzer tespitleri yapmaları lazım. Ama biz ne yazık ki Batı'nın bu anlamda hassasiyetten ve hakkaniyetten uzak bir yaklaşımla hareket ettiğini gözlemlemiş bulunuyoruz. Şunu iyi anlamaları gerekiyor; bilhassa son yıllarda vuku bulan Doğu Avrupa ekseninde yaşanan Ukrayna merkezli savaş ve Avrupa Birliği'nin yaşadığı diğer krizler dahil olmak üzere küresel barış ve istikrarın Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliği ve dostluk örneğiyle beraber aynı zamanda Türk Dünyasıyla şekillenen bir iklimle ilerlediği gerçeğini göze aldığımızda küresel barış ve istikrarın ana anahtarının bu coğrafyanın elinde olduğunu iyi anlamaları lazım. Yani bu şu demektir; hem Avrupa'nın hem de dünyanın barış ve istikrarı Azerbaycan'ın barış ve istikrarından geçer. O yüzden dün gerçekleştirilen seçimler neticesinde Azerbaycan halkının vermiş olduğu iradenin bilhassa Batı camiası saygı duymak mecburiyetinde. Kardeşimiz bildiğimiz Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Böylesi bir günde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin güçlü bir iradeyle 'Karabağ Fatihi' olarak artık tüm Türk Dünyası'na nam salmış İlham Aliyev'in şahsında kenetlenmesi ve dünyaya mesaj vermesi de çok büyük önem arz etmiştir. Umarız bu anlamlı mesaj dünyada her çevre nazarında doğru algılanır diyorum" dedi. - KAYSERİ