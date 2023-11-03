Memur-Sen ve bağlı sendikalar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti. Enerji Bir-Sen, Ulaştırma Memur-Sen ve Bayındır Memur-Sen üyeleri, sloganlar atarak, İsrail aleyhine pankartlar açtı. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetleyerek, dünya kamuoyuna harekete geçme çağrısında bulundu.

Memur-Sen ve bağlı sendikalar İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

Memur-Sen ve bağlı sendikalar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Büyükelçilik binas önündeı toplanan Enerji Bir-Sen, Ulaştırma Memur-Sen ve Bayındır Memur-Sen üyeleri, sloganlar atarak, İsrail aleyhine pankartlar açtı.

Burada konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını lanetleyerek, dünya kamuoyuna harekete geçme çağrısında bulundu.

Tonbul, İsrail'in, hastaneleri bombaladığını, gazetecileri, doktorları, sağlık çalışanlarını, acil kurtarma ekiplerini ve sivil insanları katlettiğini belirterek, Gazze'de elektrik, su, gıda, gaz, yakıt ve internetin kesildiğini söyledi.

Gazze'ye giden yardım tırlarının geçişine izin verilmediğini ifade eden Tonbul, "Bütün bu soykırım, bu kanlı katliamlar büyük bir küresel dayanışma içinde yapılıyor. Gazze sadece İsrail'e direnmiyor. Amerika'ya, İngiltere'ye, Hindistan'a, İtalya'ya, Almanya'ya, bütün bu şeytani birleşimlere direniyor. Dünyanın nerdeyse bütün sömürgeci ülkeleri bir ittifak kurmuş durumdalar." şeklinde konuştu.

Tonbul, Birleşmiş Milletler (BM), BM Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği (AB), İslam İş birliği Teşkilatı, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Lahey Adalet Divanı ve Dünya Sağlık Örgütü'nü göreve davet etti.

Konuşmanın ardından Filistin için dua eden grup, daha sonra alandan ayrıldı.