Macron, Rusya'yla görüşmede Avrupa'nın inisiyatif alması gerektiğini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesinde basına yaptığı açıklamada, "Avrupalılar olmadan Ukrayna'ya destek yok. Ukrayna'yı destekleyenler biziz. Bu direniş savaşında onlara yardım edenler biziz. Artık ABD desteği yok" dedi.

Avrupalı liderler, bugün İrlanda'da düzenlenen 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesinde basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin ardından, zirvenin önemli gündem maddelerinden biri olan Avrupa'yı müzakerelerde kimin temsil edeceği sorusunu cevapladı. Avrupa adına Putin ile görüşecek bir temsilci belirlenmesi tartışmaları konusunda Macron, "Bugün öncelikle Avrupa'nın Ukrayna için ve kendisi için ne istediğine ilişkin açık ve ortak bir vizyona ihtiyacı var" dedi.

Avrupa'nın Ukrayna'ya kabiliyet ve finansal destek sağlamak için çözümler geliştirdiğini ve Gönüllüler Koalisyonu'nu kurduğunu söyleyen Emmanuel Macron, "Avrupalılar olarak Rusya'yla görüşme konusunda yeniden inisiyatif almalıyız. Format da bunun ardından belirlenebilir" ifadelerini kullandı.

"İhbarların arkasında yabancı güçlerin bulunduğunu söyleyemeyiz"

Fransız lider, Avrupa'da okullara, medya kuruluşlarına ve uçaklara yönelik bomba ihbarlarının sorumlularının kim olduğu ve Rusya'ya yönelik şüphe bulunup bulunmadığı sorusuna, "Şu anda sorumluluğu belirli bir tarafa atfetmemize imkan verecek delillerimiz yok. Bu aşamada, ihbarların arkasında yabancı güçlerin bulunduğunu söyleyemeyiz" şeklinde konuştu.

Avrupa'nın Rusya Devlet Başkanı Putin'e niçin güvenmesi gerektiği sorusuna Macron, "Güvenelim demiyorum. Bugün önemli olan Ukrayna ile birlikte yaptıklarımız ve Ukrayna'ya desteğimizi açık bir şekilde sürdürmemiz olduğunu söylüyorum" cevabını verdi.

"Avrupalılar olmadan Ukrayna'ya destek yok"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Avrupalılar olmadan Ukrayna'ya destek yok. Dürüst olalım. Bugün sadece Kanada ve Avrupalılar var. Avustralyalı ve Japon dostlarımızın katkılarını da takdir etmek istiyorum ama Gönüllüler Koalisyonu'na bakın. Bugün burada, İrlanda'da bulunan ülkeler, muhtemelen bu koalisyona yapılan katkıların yüzde 80-90'ını sağlıyor" diye konuştu.

Ukrayna'ya desteğin tamamen Avrupa'dan geldiğini vurgulayan Macron, "Ukrayna'yı destekleyenler biziz. Bu direniş savaşında onlara yardım edenler biziz. Artık ABD desteği yok. Bazı arabuluculuk girişimleri var ama sonuçta Avrupalılar olarak gelecekteki güvenliğimizi tanımlayacak ve bu konuda karar verecek olan biz olacağız" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan Rusya'nın masaya gelmesi"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise ABD'li müzakereciler Jared Kushner ile Steve Witkoff'un bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirecekleri görüşmeden beklentisinin ne olduğu sorusuna, "Rusya'nın artık nihayet ortak görüşmeler yapmayı kabul etmesini bekliyorum" cevabını verdi.

Merz, "Masada Ukrayna, Avrupalılar, ABD ve elbette Rusya olmalı. O zaman görüşme imkanı doğar" dedi. Almanya Başbakanı Merz, gerektiğinde görüşmelerde AB'yi kimin temsil edeceğini de görüşeceklerini söyledi.

Avrupa'nın tek bir isim üzerinde uzlaşması halinde tercihinin kim olacağı sorusuna Merz, "Önemli olan Rusya'nın masaya gelmesi ve görüşmeye hazır olmasıdır. Geriye kalan her şey ardından yoluna girer" ifadeleriyle cevap verdi.

"Rus tarafında herhangi bir iyi niyet görmüyoruz"

Toplantı öncesinde basın mensuplarına konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde çok sayıda gündem maddesi bulunduğunu, ancak herkesin aklındaki konunun Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeler olduğunu söyledi. Kallas, "Ne yazık ki Rus tarafında herhangi bir iyi niyet görmüyoruz. Ancak doğru bir sıralamanın takip edilmesi gerekiyor. Önce ateşkes sağlanmalı ki sivillerin bombalanması gerçekten dursun. Ardından masaya oturulup barış anlaşması görüşülmeli. Avrupa'da barış ve güvenlik mimarisinden ancak bundan sonra söz edebiliriz" şeklinde konuştu.

Rusya'nın mevcut anlaşmalara uymadığını ve dolayısıyla odaklanılması gereken konunun Rusya'nın yükümlülüklerine uymasını sağlamak olduğunu savunan Kaja Kallas, "Şu anda odağı Avrupa güvenlik mimarisine kaydırmak, dikkati asıl üzerinde durmamız gereken konudan uzaklaştırıyor. O konu da ateşkes sağlanması ve Ukrayna'da insanların öldürülmesinin durdurulmasıdır" dedi.

"Güvenlik meselelerinde Avrupa'yı temsil edenler Antonio Costa ve Yüksek Temsilcidir"

Kallas, Avrupa adına müzakereleri yürütecek kişinin kim olması gerektiği sorusuna Avrupa'yı güvenlik konularında AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve kendisinin temsil ettiği cevabını verdi. Açıklamasında Kallas, "Bu konuyu aslında Haziran 2024'te tartıştık. Çünkü Avrupa'yı temsil edecek kişileri seçerken, önümüzdeki beş yıl içinde Rusya ile de görüşmeler yapılacağı açıktı. Bu üç kişi de bu nedenle seçildi. Avrupa güvenliği söz konusu olduğunda antlaşmalar son derece açık. Güvenlik meselelerinde Avrupa'yı temsil edenler Antonio Costa ve Yüksek Temsilcidir" diye konuştu.

Kallas, "Elbette liderler farklı bir karar verebilir ve bu süreci yeniden yürütebilir. Ama o zaman da zordu, bugün de zor olacaktır. Haziran 2024'te anlaşmaya vardık. Dolayısıyla mevcut mutabakatlarımıza bağlı kalmalıyız. Liderler farklı bir tercih yapmak isterlerse elbette yapabilirler. Ama bunun çok zor bir süreç olacağını garanti edebilirim" ifadelerini kullandı.

"İngiltere'yi yeniden Avrupa'da görmeyi çok isterim"

İngiltere'nin AB'ye yeniden katılmasına ilişkin tartışmalara da değinen Kaja Kallas, "Şahsen İngiltere'yi yeniden Avrupa'da görmeyi çok isterim. Fakat AB içinde İngiltere'nin ayrılmasından kaynaklanan, bir tür travma diyebileceğim bir durum da var. Dolayısıyla müzakereler pek kolay olmayacaktır. Yine de küçük adımlar atabileceğimizi düşünüyorum. Birlikte olursak hem ekonomi hem de güvenlik açısından çok daha güçlü olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Arnavutluk Başbakanı Rama'ya yumurtalı protesto ve Jared Kushner ile ilişkileri soruldu

Ülkesinde şiddetli protestolarla karşı karşıya kalan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, zirve öncesinde dün Dublin'de maruz kaldığı yumurtalı protesto ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile ilişkileri hakkındaki sorulara cevap verdi. Dün Dublin'de kendisine doğru yumurta atılması ve protestocunun tutuklanmasına yorumu sorulan Rama, "Bu kurallar ve yasalar çerçevesinde ele alınması gereken bir durum" dedi.

İrlanda'da gayet iyi karşılandığını söyleyen Rama, "Fakat beni farklı bir şekilde karşılamak isteyen bir düzine kadar Arnavut kardeşimiz vardı. Ama demokrasi işte, ne yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Rama, Kushner'a bir ada verildiği iddiasını yalanladı

Arnavutluk'ta ismi doğal koruma altındaki bir alana inşa edilmek istenen lüks tatil köyü projesiyle birlikte anılan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile ilişkileri hakkında bir soruya da cevap veren Rama, "Kendisiyle herhangi bir ticari ilişkim yok. Kendisi, ülkemize ilgi gösteren çok sayıda yatırımcıdan biri. Grubuyla devam eden görüşmeler var. Büyük ve son derece iyi niyetli bir grup" diye konuştu.

Arnavutluk'ta Kushner'a bir ada verildiğinin de yalan olduğunu söyleyen Rama, "Çünkü şu anda henüz bir anlaşma yok. Üç yıldır müzakere yürütüyoruz ve henüz bir ticari anlaşmaya varılmış değil. Satılan bir ada da yok. Adayı satın almaya yönelik bir talep yok. Ada, Arnavutluk'un mülkü ve öyle kalacak" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Başbakanı Radev'den Yeşil Enerji Koridoru açıklaması

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Avrupa'nın enerji güvenliği ve bu açıdan Azerbaycan'ın önemine ilişkin bir soruya, "Bugün değerli dostum Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşeceğim. İş birliğimizi derinleştiriyor ve genişletiyoruz. Yalnızca doğal gaz tedarikinden değil, Yeşil Enerji Koridoru'ndan da söz ediyoruz. Bakü'deki COP29 sırasında Bulgaristan, bu koridorun Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki bağlantılarımızdan ve kara üzerinden geçen hatlardan yararlanılarak hemen hayata geçirilmesini önerdi. Bu anlaşma iki gün önce Antalya'daki COP31 sırasında imzalandı. Dolayısıyla ilerliyoruz. Azerbaycan'la dostluğumuzdan ve iş birliğimizden memnunuz" şeklinde cevap verdi.

Radev, Azerbaycan'ın Avrupa'ya doğal gaz tedarikine dair bir soruya cevabında ise "Azerbaycan'ın Bulgaristan'a daha fazla doğal gaz sağlamasından memnuniyet duyarız. Yalnızca Bulgaristan'a değil, Avrupa'ya da mümkün olduğunca fazla gaz sağlamasını isteriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı